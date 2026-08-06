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Verbania intitola il lungolago a Sergio Ramelli: l’iniziativa del sindaco nel segno del dialogo

La scelta volta alla riflessione sulla drammaticità degli Anni di Piombo, affinché simili tragedie non si ripetano mai più
Chiara Scerba

Pubblicato

11 ore fa

il

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VERBANIA – Con una delibera approvata lunedì 3 agosto 2026, l’Amministrazione comunale di Verbania ha deciso di intitolare un tratto del lungolago cittadino alla memoria di Sergio Ramelli, lo studente milanese di 18 anni aggredito e ucciso nel 1975 durante gli anni di piombo a causa delle sue idee politiche.

Per approfondire:

L’iniziativa, promossa dal sindaco Giandomenico Albertella, vuole trasformare un luogo simbolo della città in uno spazio di riflessione storica e pacificazione civile, ribadendo l’importanza del dialogo e del superamento delle contrapposizioni ideologiche violente.

Perché questa intitolazione?

In una nota ufficiale, il primo cittadino ha sottolineato la valenza simbolica di questa scelta per la comunità locale e per le giovani generazioni. Verbania, terra profondamente legata ai valori e alla storia della Resistenza, sceglie di ricordare una giovane vittima della violenza politica senza steccati o strumentalizzazioni partisan.

“I cadaveri e le ferite dettati da quel clima ideologico e violento non hanno colore politico,” ha spiegato il sindaco Albertella, rimarcando come il dovere delle istituzioni sia quello di dare l’esempio e guidare i giovani verso la conoscenza e il rispetto reciproco.

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1 Commento

1 Commento

  1. afrikanerlovesbk

    7 Agosto 2026 at 8:58

    strano che arrivi da un sindaco di cdx…

    Rispondi

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