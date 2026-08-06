Verbania intitola il lungolago a Sergio Ramelli: l’iniziativa del sindaco nel segno del dialogo

VERBANIA – Con una delibera approvata lunedì 3 agosto 2026, l’Amministrazione comunale di Verbania ha deciso di intitolare un tratto del lungolago cittadino alla memoria di Sergio Ramelli, lo studente milanese di 18 anni aggredito e ucciso nel 1975 durante gli anni di piombo a causa delle sue idee politiche.

L’iniziativa, promossa dal sindaco Giandomenico Albertella, vuole trasformare un luogo simbolo della città in uno spazio di riflessione storica e pacificazione civile, ribadendo l’importanza del dialogo e del superamento delle contrapposizioni ideologiche violente.

Perché questa intitolazione?

In una nota ufficiale, il primo cittadino ha sottolineato la valenza simbolica di questa scelta per la comunità locale e per le giovani generazioni. Verbania, terra profondamente legata ai valori e alla storia della Resistenza, sceglie di ricordare una giovane vittima della violenza politica senza steccati o strumentalizzazioni partisan.

“I cadaveri e le ferite dettati da quel clima ideologico e violento non hanno colore politico,” ha spiegato il sindaco Albertella, rimarcando come il dovere delle istituzioni sia quello di dare l’esempio e guidare i giovani verso la conoscenza e il rispetto reciproco.

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