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Verbania intitola il lungolago a Sergio Ramelli: l’iniziativa del sindaco nel segno del dialogo
La scelta volta alla riflessione sulla drammaticità degli Anni di Piombo, affinché simili tragedie non si ripetano mai più
VERBANIA – Con una delibera approvata lunedì 3 agosto 2026, l’Amministrazione comunale di Verbania ha deciso di intitolare un tratto del lungolago cittadino alla memoria di Sergio Ramelli, lo studente milanese di 18 anni aggredito e ucciso nel 1975 durante gli anni di piombo a causa delle sue idee politiche.
L’iniziativa, promossa dal sindaco Giandomenico Albertella, vuole trasformare un luogo simbolo della città in uno spazio di riflessione storica e pacificazione civile, ribadendo l’importanza del dialogo e del superamento delle contrapposizioni ideologiche violente.
Perché questa intitolazione?
In una nota ufficiale, il primo cittadino ha sottolineato la valenza simbolica di questa scelta per la comunità locale e per le giovani generazioni. Verbania, terra profondamente legata ai valori e alla storia della Resistenza, sceglie di ricordare una giovane vittima della violenza politica senza steccati o strumentalizzazioni partisan.
“I cadaveri e le ferite dettati da quel clima ideologico e violento non hanno colore politico,” ha spiegato il sindaco Albertella, rimarcando come il dovere delle istituzioni sia quello di dare l’esempio e guidare i giovani verso la conoscenza e il rispetto reciproco.
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afrikanerlovesbk
7 Agosto 2026 at 8:58
strano che arrivi da un sindaco di cdx…