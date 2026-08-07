Continua a bruciare il monte Piastra a Valdieri, la pioggia ha bagnato solo le zone circostanti

VALDIERI – Sta risultando particolarmente complesso da contenere l’incendio scoppiato sul monte Piastra, nel territorio di Valdieri (CN). E le condizioni climatiche non aiutano: anzi, la zona in cui l’incendio è divampato sembra stregata. Nelle scorse ore è infatti scesa pioggia anche copiosa nei dintorni: non solo nelle vicine Entracque, Limone Piemonte e Roccavione, ma addirittura nelle contigue frazioni di Sant’Anna e San Lorenzo. Acqua dal cielo che sarebbe provvidenziale visto che a terra le squadre di Vigili del fuoco, volontari Aib e personale del parco Alpi marittime impegnate ormai da sette giorni sul sito sentono la fatica e non riescono a domare il rogo.

Allo stesso tempo, il vento e le dense nuvole che hanno coperto la zona nelle scorse ore hanno impedito i voli degli elicotteri, quindi sono rimaste forzatamente a lavorare le sole squadre di terra. Gli operatori lavorano con il supporto di un Canadair impegnato nei lanci d’acqua, che si rifornisce al mare.

Sul monte Piastra, l’estensione dell’incendio, su tre fronti, ha ormai bruciato oltre 90 ettari, mentre la strada che conduce da San Lorenzo alla frazione Desertetto è stata chiusa. Desertetto è stata evacuata ieri pomeriggio, e le persone più fragili e anziane sono state messe in sicurezza e hanno trovato ospitalità presso la casa di riposo di Valdieri.

Sul posto è giunto per un sopralluogo il senatore della Lega, di origini cuneesi, Giorgio Maria Bergesio, che ha espresso il suo sostegno agli operatori che stanno lavorando per spegnere le fiamme e ha sollecitato il governo per l’invio di altri elicotteri e canadair. «La risposta del Governo non si è fatta attendere: l’invio e il rafforzamento dei mezzi aerei, tra cui l’elicottero Drago, il Canadair e l’elicottero Aib della Regione Piemonte che sta già operando in loco» ha dichiarato Bergesio.

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