Esodo estivo, weekend da bollino nero: oltre 25 milioni di spostamenti e cantieri ridotti sulle strade Anas

TORINO – Entra nel vivo l’esodo estivo verso il Ferragosto con il secondo weekend contrassegnato dal bollino nero. Per far fronte all’aumento del traffico, Anas ha rafforzato il presidio della rete stradale nazionale, riducendo al minimo i cantieri e mobilitando migliaia di operatori per garantire sicurezza e assistenza agli automobilisti.

Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da oggi fino a domenica 9 agosto sono previsti oltre 25 milioni di spostamenti lungo le strade e autostrade gestite dalla società del Gruppo FS Italiane.

Cantieri sospesi fino a settembre

Per agevolare la circolazione nel periodo di massimo afflusso, Anas ha disposto la chiusura o sospensione di 1.175 cantieri, pari all’83% dei 1.414 attualmente attivi. La misura resterà in vigore fino al 7 settembre, lasciando aperti soltanto gli interventi considerati non rinviabili.

L’obiettivo è quello di ridurre al minimo le possibili criticità lungo le principali arterie interessate dai flussi turistici.

Bollino nero sabato mattina

Il calendario del traffico prevede il momento più critico nella mattinata di sabato 8 agosto, quando è previsto il bollino nero.

Sono invece contrassegnati dal bollino rosso:

il pomeriggio di venerdì 7 agosto;

il pomeriggio di sabato 8 agosto;

il pomeriggio di domenica 9 agosto, quando inizieranno i rientri verso le grandi città.

I maggiori volumi di traffico interesseranno le direttrici verso le località balneari, montane e turistiche di tutta Italia.

Gemme: “La sicurezza deve guidare ogni spostamento”

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha rivolto un appello agli automobilisti invitandoli a programmare con attenzione il viaggio.

Tra le raccomandazioni principali figurano il rispetto dei limiti di velocità, il mantenimento della distanza di sicurezza, l’assenza di distrazioni alla guida e l’effettuazione di soste periodiche durante i percorsi più lunghi.

Anas ricorda inoltre di verificare prima della partenza le condizioni del traffico, l’efficienza del veicolo e le previsioni meteorologiche.

Oltre 2.500 operatori impegnati sulla rete

Per tutta la durata dell’esodo estivo saranno operativi circa 2.500 tecnici e addetti all’esercizio, affiancati dagli operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale.

Il loro compito sarà monitorare costantemente la viabilità, intervenire in caso di emergenze e fornire assistenza agli utenti lungo la rete stradale.

Divieto di circolazione per i mezzi pesanti

Durante il fine settimana saranno in vigore anche i consueti divieti di circolazione per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate:

venerdì 7 agosto: dalle 16 alle 22;

sabato 8 agosto: dalle 8 alle 22;

domenica 9 agosto: dalle 7 alle 22.

Le strade più trafficate

I maggiori flussi interesseranno le principali direttrici turistiche del Paese, tra cui l’Autostrada del Mediterraneo A2, la statale Jonica, la Pontina, la Via Aurelia, la SS16 Adriatica e numerose arterie del Nord Italia.

Tra queste figurano anche la SS36 del Lago di Como e dello Spluga, la SS309 Romea, la SS26 della Valle d’Aosta, la SS45 di Val Trebbia e la SS51 di Alemagna, oltre ai raccordi verso i valichi di confine del Friuli-Venezia Giulia.

Attivi i nuovi tutor Vergilius Plus

Dal 4 agosto sono inoltre entrati in funzione i nuovi sistemi di controllo della velocità Vergilius Plus su 36 tratte Anas, in collaborazione con la Polizia Stradale.

La maggior parte dei dispositivi è stata installata lungo l’Autostrada del Mediterraneo A2, mentre altri sistemi sono operativi sulla SS309 Romea in Emilia-Romagna, sulla Via Aurelia nell’area di Roma, sulla Via Domitiana in Campania e sulla variante sorrentina della SS145.

L’obiettivo è aumentare la sicurezza durante uno dei periodi di maggiore traffico dell’anno, scoraggiando gli eccessi di velocità e riducendo il rischio di incidenti.

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