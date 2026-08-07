Torino, in casa 33 chili di hashish: arrestato un 24enne al Lingotto

TORINO – Un giovane di 24 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel quartiere Lingotto di Torino con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nell’abitazione del ragazzo gli agenti hanno trovato oltre 33 chilogrammi di hashish, pronti secondo gli investigatori per essere immessi sul mercato.

L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dagli agenti delle Volanti e dell’Ufficio Investigativo del Commissariato di pubblica sicurezza San Secondo, nell’ambito dei servizi quotidiani di contrasto allo spaccio di droga sul territorio cittadino.

L’attività investigativa aveva portato i poliziotti a concentrare l’attenzione su un appartamento di piazza Tancredi Giliberti, nel quartiere Lingotto, ritenuto un possibile punto di stoccaggio della sostanza stupefacente. Gli agenti hanno quindi avviato un servizio di osservazione e appostamento nei pressi dell’alloggio.

Durante il controllo, una volta raggiunto il pianerottolo, i poliziotti avrebbero percepito un forte odore riconducibile ai cannabinoidi provenire dall’interno dell’abitazione. A quel punto è scattato l’intervento e la successiva perquisizione domiciliare.

Trovati 333 panetti di hashish nascosti in camera

La perquisizione ha dato esito positivo: all’interno dell’appartamento sono stati trovati 333 panetti di hashish, per un peso complessivo superiore ai 33 chilogrammi. La droga era nascosta sotto il letto e all’interno di un mini-frigorifero presente nella camera del giovane.

Gli agenti hanno inoltre sequestrato oltre 1.000 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori possibile provento dell’attività illecita, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico con tracce di sostanza stupefacente e un impianto professionale per l’estrazione dell’aria.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il sistema di ventilazione sarebbe stato utilizzato per ridurre la diffusione del forte odore emanato dalla sostanza custodita nell’alloggio.

Profitto stimato fino a 330 mila euro

Il quantitativo di hashish sequestrato, se immesso sul mercato, avrebbe potuto generare un profitto illecito stimato dagli investigatori tra i 230 mila e i 330 mila euro.

Alla luce degli elementi raccolti, il 24enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, trasferito alla Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Per l’indagato vale quindi la presunzione di non colpevolezza fino a un’eventuale sentenza definitiva.

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