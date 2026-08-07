Tutela del territorio e prevenzione incendi: rinnovata la convenzione con i Carabinieri Forestali

PIEMONTE – La Regione Piemonte consolida la tutela del proprio patrimonio naturale e rinnova per il quadriennio 2026-2029 la convenzione con il Ministero dell’Agricoltura per l’impiego delle unità del Comando Regione Carabinieri Forestale “Piemonte”. L’intesa, che prevede uno stanziamento complessivo di 600.000 euro, punta a rafforzare le attività di prevenzione degli incendi boschivi, la protezione civile e la vigilanza del patrimonio agro-silvo-pastorale.

Il personale dell’Arma proseguirà con la mappatura delle aree colpite da roghi, con i controlli sui tagli e sulla trasformazione dei boschi e con le ispezioni nei cantieri forestali per contrastare il lavoro irregolare e verificare la sicurezza.

L’assessore Gallo: “Un presidio essenziale per le aree montane e rurali”

In base all’accordo, i Carabinieri Forestali continueranno a collaborare con i tavoli tecnici regionali per l’aggiornamento del Regolamento Forestale, occupandosi inoltre di educazione ambientale e di controlli sulla vivaistica e sulla commercializzazione dei materiali forestali.

“Il rinnovo della convenzione conferma l’impegno della Regione nella tutela del patrimonio boschivo e nella prevenzione degli incendi,” ha commentato l’assessore regionale alle Foreste Marco Gallo. “La presenza dell’Arma e la profonda conoscenza del territorio rappresentano un presidio essenziale per la sicurezza e la valorizzazione strategica dei nostri boschi, soprattutto nelle zone rurali e montane.”

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese