Uil e Cgil annunciano un esposto su acquisizione quota di La Stampa da parte della Fondazione Crc

CUNEO – A fine maggio era stato annunciato che la Fondazione Crc sarebbe stata tra i soci di minoranza della rinnovata La Stampa, causando già allora alcune polemiche, soprattutto in ambito locale. Oggi, in una conferenza stampa a Cuneo, le segreterie provinciali di Cgil e Uil annunciano la presentazione di un esposto sull’acquisizione di questo 5% del capitale sociale di La Stampa da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. L’esposto, riporta Ansa, verrà presentato al ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Acri, l’associazione che riunisce fondazioni e casse di risparmio italiane.

I sindacati, spiegano i segretari Piertomaso Bergesio della Cgil e Armando Dagna della Uil, ritengono che la compartecipazione dell’ente alla nuova compagine editoriale esuli dagli scopi sociali della fondazione. Perplessità sono espresse anche in merito alla presenza di un consigliere nominato dalla Crc, l’ex sindaco di Cuneo Federico Borgna, nel Cda de La Stampa.

Ulteriori critiche riguardano le modalità di scelta del rappresentante sindacale nel consiglio generale di Fondazione Crc. In base al nuovo statuto, la nomina viene effettuata scegliendo in una terna e non più con l’indicazione diretta dei sindacati. Anche su questo tema Cgil e Uil valutano la presentazione di un esposto.

I sindacati si sono invece detti per il momento rassicurati sul mantenimento dei livelli occupazionali del quotidiano di via Lugaro.

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