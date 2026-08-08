A Torino si programmano già le iniziative per Natale e Capodanno, con una novità: il Boschetto sarà in via Roma

TORINO – La giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per la programmazione delle festività natalizie e del Capodanno 2026-2027. Presentato dall’assessore ai Grandi eventi e Turismo Domenico Carretta, in collaborazione con la collega alla Cultura Rosanna Purchia e all’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, il piano conferma la formula del Natale diffuso, introducendo una importante novità.

Il nuovo Boschetto di Natale in via Roma

La principale attrazione dell’edizione 2026 sarà il Boschetto di Natale, un’installazione che si snoderà lungo l’asse pedonalizzato di via Roma – da piazza Castello a piazza Carlo Felice – trovando il suo fulcro spettacolare in piazza San Carlo. Un intervento pensato per valorizzare il nuovo volto del centro cittadino e accompagnare la fruizione dello spazio pubblico.

Con la novità del Boschetto di Natale in via Roma, le feste diventano anche un’occasione per vivere il nuovo centro di Torino, valorizzando spazi che saranno sempre più attraversati da cittadine, cittadini e turisti

dichiara l’assessore Carretta.

Cultura, mercatini e tradizioni in tutta la città

Il programma integra tradizione, cultura e commercio attraverso un’ampia rete di iniziative:

Tradizione e Arte: l’assessorato alla Cultura curerà lo storico Presepe di Emanuele Luzzati e il Calendario dell’Avvento, affiancati da attività ed eventi promossi dalle Biblioteche civiche, dal Centro Interculturale e dal Centro Civico di Formazione Musicale. Come sottolineato dall’assessora Purchia, l’obiettivo è «costruire un’offerta culturale diffusa, capace di parlare a pubblici diversi».

Commercio e Solidarietà: piazza Solferino ospiterà il Villaggio di Natale con la pista di pattinaggio su ghiaccio, i mercatini e laboratori benefici. L’Assessorato al Commercio garantirà inoltre l’installazione di alberi e luminarie in tutte le Circoscrizioni. «Non semplici decorazioni, ma strumenti per sostenere il commercio di prossimità e offrire luoghi di incontro», rimarca l’assessore Chiavarino.

Palazzo Civico aperto: a cura del Gabinetto del Sindaco, la sede comunale di via Corte d’Appello 16 e il cortile di Palazzo Civico accoglieranno i cittadini con il tradizionale albero illuminato.

Musica e grandi eventi per il nuovo anno

Confermati i due grandi concerti organizzati in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Torino: la sera del 31 dicembre si terrà lo spettacolo di musica dal vivo alla Inalpi Arena per festeggiare la notte di San Silvestro, mentre nel pomeriggio del primo gennaio il Teatro Regio ospiterà il consueto concerto di musica classica e lirica.

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