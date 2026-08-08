Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 08 agosto 2026: i numeri vincenti

Torna il consueto e attesissimo appuntamento con le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Gli occhi di milioni di giocatori in tutta Italia sono puntati sulla sestina vincente: il montepremi per il punto 6 ha raggiunto la quota strabiliante di 206,7 milioni di euro. Si tratta di uno dei jackpot più alti di sempre, capace di accendere i sogni di fortuna da nord a sud della Penisola.

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

Consulta qui la diretta delle estrazioni aggiornata in tempo reale a partire dalle 20.

Ecco i numeri del Lotto di sabato 08 agosto 2026:

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’08 agosto sono:

Numero oro:

Doppio oro:

Extra:

I numeri del Superenalotto del 04 agosto 2026:

La combinazione vincente è:

Il numero Jolly è:

Il numero Superstar è:

Il Jackpot del Superenalotto dell’08-08-2026 è di 206,7 milioni di euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di martedì 11 agosto 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

Bari 67 (manca da 145 estrazioni)

Bari 10 (manca da 124 estrazioni)

Venezia 31 (manca da 103 estrazioni)

Venezia 47 (manca da 91 estrazioni)

Milano 65 (manca da 90 estrazioni)

Milano 39 (manca da 83 estrazioni)

Palermo 53 (manca da 82 estrazioni)

Firenze 53 (manca da 81 estrazioni)

Torino 37 (manca da 81 estrazioni)

Napoli 5 (manca da 80 estrazioni)

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto dell’11 agosto:

50 (manca da 71) – 77 (da 63) – 48 (da 54) – 5 (da 45) – 57 (da 44) – 41 (da 43)

I simboli estratti al Simbolotto

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