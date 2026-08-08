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CronacaVerbano Cusio Ossola

Un cadavere riaffiora dalle acque del rio Ogliana, scoperto da un gruppo di torrentisti

Il cadavere è in avanzato stato di decomposizione; sarebbe di un uomo sui 30 anni

Pubblicato

1 minuto fa

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TRONTANO – È stato un gruppo di torrentisti stranieri, intorno alle 13 di oggi a lanciare l’allarme dopo la tragica scoperta: dalle acque del rio Ogliana, nella frazione Quarata del comune di Trontano, nel Verbano-Cusio-Ossola, è riemerso un cadavere.

Per approfondire:

Secondo quanto si apprende il corpo sembrerebbe appartenere a un ragazzo giovane, attorno ai trent’anni; trovato in avanzato stato di decomposizione. Non sono stati trovati documenti. Il cadavere è stato recuperato dall’elicottero del 118 a metà pomeriggio.

Sul posto le squadre del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e del soccorso alpino della guardia di finanza, che è al lavoro per risalire all’identità della vittima vagliando alcune segnalazioni ricevute negli ultimi giorni.

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