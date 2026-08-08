Università piemontesi, arrivano i finanziamenti dal MUR: assegnati oltre 616 milioni di euro

ROMA – Aumentano le risorse destinate al sistema universitario del Piemonte. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per il 2026, lo strumento chiave per la sostenibilità di didattica, ricerca e personale degli atenei statali.

Alle università della regione vanno complessivamente 616,2 milioni di euro: una crescita di 15,3 milioni (+2,5%) rispetto all’anno precedente e un balzo del 36,7% se confrontato con i dati del 2019.

Nello specifico, la fetta più consistente va all’Università degli Studi di Torino, a cui sono destinati circa 347,3 milioni di euro (+2% su base annua). Segue il Politecnico di Torino con 198,5 milioni, registrante l’incremento percentuale più alto della regione (+4,4%), mentre all’Università degli Studi del Piemonte Orientale spettano circa 70,4 milioni di euro.

A livello nazionale, la dote complessiva dell’FFO sfiora i 9,42 miliardi di euro, in crescita di 25,6 milioni rispetto al 2025 e del 26% rispetto al 2019. Tra le novità principali per il 2026 figura l’introduzione di una linea di credito specifica riservata al finanziamento dei progetti strategici presentati direttamente dai singoli atenei.

Con il Fondo di finanziamento ordinario continuiamo ad aumentare le risorse per le università italiane e piemontesi. Un impegno che si traduce in più capacità di programmazione per gli atenei, più sostegno alla ricerca, qualità della didattica e maggiori opportunità per studenti, ricercatori e docenti.

Ma non basta investire di più, serve investire meglio. La nostra visione è chiara: rendere il sistema universitario italiano sempre più attrattivo e internazionale, capace di valorizzare il merito, offrire ai giovani maggiori opportunità e fare della conoscenza uno dei principali motori della crescita economica, sociale e civile del Paese.