Ancora temporali e il ritorno del gran caldo in Piemonte, temperature fino a 38°C

TORINO – Sembra non essere destinata a durare a lungo la tregua dalle temperature roventi che hanno interessato il Piemonte.

Cosa ci aspetta

Come riporta il meteorologo Andrea Vuolo nel suo ultimo aggiornamento, l’anticiclone subtropicale nelle ultime 36 ore ha subìto un lieve indebolimento sul suo bordo settentrionale per infiltrazioni di aria più fresca di origine atlantica in transito a Nord delle Alpi, condizione che favorisce lo sviluppo di nubi cumuliformi e temporali di calore a prevalente evoluzione diurna sulle aree montuose e sulle vicine pianure pedemontane, i quali si ripresenteranno a carattere sparso anche tra oggi, domenica 9, e martedì 11 agosto, risultando talora intensi.

Tuttavia, continua Vuolo, con l’inizio della nuova settimana, il campo di alta pressione sarà nuovamente alimentato da masse d’aria più calde in quota di estrazione subtropicale-continentale, a cui seguirà così un nuovo rialzo delle temperature che potranno spingersi fin verso i 35-38 °C sulla pianura piemontese almeno tra il 12 e il 16-17 agosto, con valori localmente superiori sulle basse pianure sud-orientali della regione, nonché circa 30-32 °C fin verso i 900-1.200 metri di quota in montagna e uno zero termico sempre costantemente nell’intorno dei 4.500 metri.

Ci attendono quindi ancora molte giornate soleggiate salvo annuvolamenti e brevi acquazzoni pomeridiani-serali su Alpi (e più localmente sulle vicine pianure), ma sempre in un contesto di temperature ben sopra media anche di 5-7 °C e scarse precipitazioni.

All’orizzonte inizia però a intravedersi da qualche giorno qualche novità, almeno dal punto di vista termico: dal 18 agosto il flusso atlantico sembra infatti che possa accelerare e abbassarsi di latitudine fin sulle regioni alpine, costringendo l’anticiclone subtropicale ad arretrare verso Sud e favorendo – in tal caso – l’afflusso di masse d’aria relativamente più fresche in quota con temperature che potranno riportarsi gradualmente verso le medie del periodo.

Tuttavia, dagli ultimi aggiornamenti modellistici, non sembra comunque che si possa trattare di un break dell’estate (come, ahimè, verrà probabilmente riportato da alcuni siti e pagine), bensì di un normale e fisiologico indebolimento del promontorio subtropicale con caldo che diverrà nel caso più moderato e sopportabile, specie nelle ore notturne, pur sempre con valori massimi pomeridiani che dovrebbero mantenersi su valori estivi ma comunque senza eccessi.

Conclude il meteorologo.

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