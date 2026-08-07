Caldo record in Piemonte, tra le ondate più intense di sempre. E dopo il weekend torna il rischio dei 40 gradi

TORINO – L’ondata di calore che sta soffocando il Piemonte non è destinata a finire presto. Anzi, secondo il meteorologo Andrea Vuolo, quella in corso è ormai una delle più estese e persistenti mai osservate nel mese di agosto e potrebbe protrarsi almeno fino a dopo Ferragosto, con un nuovo picco di temperature estreme atteso nella seconda metà della prossima settimana.

Da fine luglio il Piemonte è sotto la morsa dell’anticiclone subtropicale, con valori che raggiungono 36-39 gradi in pianura e punte vicine ai 40 gradi nell’Alessandrino. Il caldo non risparmia nemmeno la montagna, dove si registrano temperature intorno ai 30 gradi oltre i 1.000 metri di quota, mentre nelle città le notti continuano a essere tropicali, con minime comprese tra 24 e 27 gradi nelle aree più urbanizzate.

Una delle ondate di calore più eccezionali mai registrate

Analizzando le proiezioni meteorologiche a medio e lungo termine, Vuolo sottolinea come la situazione abbia ormai caratteristiche eccezionali.

Secondo il meteorologo, quella del 2026 è una delle ondate di calore più lunghe e intense mai registrate in Piemonte nel mese di agosto, seconda soltanto, per intensità, alla storica estate del 2003, quando vennero battuti numerosi record assoluti di temperatura su pianure, colline e montagne, in alcuni casi destinati a resistere per secoli.

Le simulazioni indicano che, salvo temporanei cedimenti dell’alta pressione lungo l’arco alpino, il dominio dell’anticiclone proseguirà ancora per molti giorni.

Weekend con temporali, ma il caldo resterà intenso

Una breve tregua arriverà tra venerdì e il weekend grazie all’ingresso di correnti più umide da ovest-sudovest che interesseranno soprattutto l’arco alpino.

Già dal pomeriggio di venerdì sono attesi temporali localmente forti, accompagnati da nubifragi, grandine e raffiche di vento, inizialmente sulle zone alpine e appenniniche e successivamente in estensione verso le pianure del Cuneese, Torinese, Canavese, Biellese e localmente anche sulle colline del Po, nell’Alto Astigiano e nel Casalese.

Sabato i fenomeni dovrebbero concentrarsi prevalentemente sulle valli alpine, mentre domenica nuovi rovesci e temporali potrebbero tornare a interessare anche le pianure, soprattutto tra il tardo pomeriggio e la serata, con possibilità di episodi di forte intensità.

Le temperature diminuiranno solo leggermente: le massime resteranno comprese tra 32 e 36 gradi in pianura e tra 26 e 28 gradi intorno ai 1.000-1.200 metri di quota.

Dopo il 10 agosto nuovo aumento delle temperature

Il calo termico sarà però solo temporaneo.

Tra il 12 e il 17 agosto è infatti previsto un nuovo rafforzamento dell’anticiclone africano che potrebbe riportare le temperature ben oltre i 35 gradi su gran parte della regione, con valori nuovamente prossimi ai 40 gradi nelle aree di bassa pianura.

Se lo scenario venisse confermato, il Piemonte potrebbe affrontare un’altra fase di caldo estremo proprio nei giorni centrali di Ferragosto.

Siccità e incendi: situazione ancora molto critica

Le prospettive non sono preoccupanti soltanto per il caldo.

L’assenza di precipitazioni significative, unita alle temperature elevate e all’intensa evaporazione dell’umidità dal terreno, continuerà infatti ad alimentare il rischio di incendi boschivi, già molto elevato su vaste aree alpine, prealpine e appenniniche.

La regione arriva infatti da un bimestre giugno-luglio risultato il più caldo dall’inizio delle rilevazioni, con condizioni di siccità severa o, localmente, estrema. Tanto da aver spinto il governo regionale a chiedere lo stato di calamità naturale.

Estate 2026 destinata alla storia

Per Andrea Vuolo il quadro è ormai chiaro: l’estate 2026 è destinata a entrare tra le tre più calde degli ultimi tre secoli in Piemonte.

Secondo il meteorologo, il caldo di quest’anno è ormai vicino a raggiungere, e potrebbe persino superare, quello della memorabile estate del 2003, considerata finora un evento eccezionale con tempi di ritorno plurisecolari.

Se le previsioni verranno confermate, il Piemonte dovrà quindi prepararsi ad affrontare ancora diversi giorni di temperature ben oltre la media climatica, con un sollievo soltanto temporaneo nel corso del weekend prima di una nuova possibile impennata del caldo.

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