Non c’è pace per Mornese, l’incendio si è allargato ancora: canadair in azione

MORNESE – Mornese è ancora stretta nella morsa degli incendi.

Sebbene qualche giorno fa fosse in fase di contenimento il vasto incendio scoppiato domenica 2 agosto nella pineta, nella notte il rogo si è allargato, interessando il Pantalè, la zona alta sopra i laghi della Lavagnina e scendendo sull’altro versante, verso il rio Roverno.

Le squadre dei vigili del fuoco di Ovada e Alessandria e diverse squadre A.I.B. sono al lavoro dall’alba. Attivo anche un canadair oltre all’elicottero già presente e operativo ieri.

Evacuata una sola cascina nel vicino paese di Bosio. A Mornese non ci sarebbero abitazioni in pericolo imminente, ma le famiglie in zona sono state allertate e invitate alla massima attenzione.

Foto via Andrea Morchio

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