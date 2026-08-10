Con l’auto piomba nel dehors di un bar a Sauze: due feriti gravi, trasportati al CTO

SAUZE D’OULX – Paura poco prima delle 18 a Jouvenceaux, frazione di Sauze d’Oulx, dove un uomo ha perso il controllo della propria automobile piombendo sul dehors di un bar, travolgendo le persone che si trovavano sedute ai tavolini.

Ad avere la peggio sono stati due clienti, un uomo di 78 anni e una donna di 76, rimasti coinvolti nell’impatto. Le loro condizioni sono apparse subito serie a causa dei diversi traumi riportati.

I soccorsi e il trasporto in elisoccorso

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, con un’ambulanza medicalizzata e l’elisoccorso del Servizio Regionale.

I due feriti sono stati stabilizzati sul posto dal personale medico, quindi affidati all’elisoccorso per il trasferimento urgente a Torino.

Entrambi sono stati trasportati al CTO di Torino, dove sono arrivati e sono stati ricoverati in codice rosso.

Da chiarire la dinamica

Restano ora da accertare la dinamica esatta di quanto accaduto e le cause che hanno portato l’automobilista a perdere il controllo, finendo contro il dehors del locale.

Gli accertamenti dovranno chiarire cosa sia accaduto negli istanti precedenti all’impatto e perché la vettura sia finita nell’area occupata dai clienti del bar.

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