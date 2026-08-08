Mattinata da incubo sulla A26: camion di traverso in galleria e traffico in tilt tra Alessandrino e Genovese

OVADA – Una mattinata di passione per migliaia di automobilisti in viaggio per le vacanze. La mattinata di sabato 8 agosto, segnata dal bollino nero a livello nazionale per il grande esodo estivo, si è aperta con il blocco totale della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Il sinistro in galleria

Secondo quanto riporta Genova Today, intorno alle 5:30, un autocarro si è girato di traverso all’interno della galleria Montà, nel tratto compreso tra Ovada e Masone in direzione Genova. A causare la perdita di controllo del mezzo pesante è stata una macchia di gasolio sull’asfalto, che ha reso il fondo stradale estremamente scivoloso fino a bloccare tutte e tre le corsie di marcia. Miracolosamente non si registrano feriti.

Il tratto autostradale è rimasto interamente chiuso al traffico per oltre tre ore per permettere la complessa rimozione del veicolo e la bonifica della carreggiata. Per alleviare i disagi degli automobilisti rimasti bloccati sotto il sole, il personale di Autostrade per l’Italia ha provveduto alla distribuzione di bottigliette d’acqua lungo la coda.

Riapertura con cantiere e viabilità ordinaria congestionata

Attorno alle 8:45 la circolazione tra Ovada e Masone verso il capoluogo ligure è stata riaperta. Per consentire il ripristino dell’asfalto danneggiato, la viabilità è attualmente canalizzata su due sole corsie: la presenza del cantiere, unita all’intenso flusso del weekend da bollino nero, sta generando code a tratti a partire dal bivio con la Diramazione Predosa-Bettole fino a Masone.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese