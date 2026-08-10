Continua l’emergenza incendi in Piemonte: critica la situazione a Mornese e sul Monte Barone, interventi nel VCO

TORINO – Il Piemonte è ancora nel pieno dell’emergenza incendi. I roghi stanno interessando varie e vaste zone della nostra regione con un importante dispiegamento di mezzi e persone per tentare di arginare le devastanti fiamme. Almeno 16 quelli attivi in regione.

La situazione

Continua a essere critica la situazione legata all’incendio che sta interessando i boschi del comune di Mornese. In serata, il Comune di Mornese ha informato che nella giornata di oggi continueranno le attività di spegnimento con mezzi aerei e che squadre di operai forestali regionali saranno impiegate per la gestione della viabilità locale.

Più di settanta lanci con i canadair, sottolinea il Comune, non sono bastati per arginare una situazione veramente difficile. Il lavoro dei mezzi aerei è stata importante ma l’incendio riguarda un’area troppo estesa ed impervia. Continuerà l’attività del drone per individuare le zone prioritarie di interventi.

Si sta facendo tutto il possibile per garantire per domani la presenza di una flotta aerea all’altezza della situazione.

L’incendio in corso sull’alto Piemonte, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, nella serata di ieri risultava essere in drastico peggioramento. Il fuoco era ormai giunto fino a Cimamulera e stava scendendo verso Piedimulera. La città di Domodossola e il relativo fondovalle ossolano, come riporta anche il meteorologo Andrea Vuolo, sono avvolti dal fumo dell’incendio, quest’ultimo modulato dalla circolazione delle brezze di monte, con conseguente qualità dell’aria talora insalubre.

Desta particolare preoccupazione anche la situazione sul Monte Barone, dove i roghi hanno raggiunto delle baite precedentemente evacuate. Anche qui la linea del fuoco continua ad avanzare sul fronte di Biella e quello di Vercelli, nonostante il lavoro di canadair e squadre di terra.

Un sospiro di sollievo per Valdieri: l’incendio sul Monte Piastra è in stato di bonifica avanzata con presidi attivi in superficie.

Grazie al lavoro incessante dei soccorsi, la situazione è tornata sotto controllo e siamo in grado di annunciare il progressivo ripristino della normalità con la revoca dell’ordinanza di evacuazione precedentemente formalizzata dal Comune di Valdieri. I cittadini possono far rientro nelle proprie abitazioni. NUOVA ORDINANZA DI RESTRIZIONE Area Monte Piastra

Contestualmente, per garantire la massima sicurezza di tutti, viene emanata un’ordinanza di restrizione per l’area colpita dal rogo. VIGE IL DIVIETO ASSOLUTO di percorrenza di tutta la sentieristica del Monte Piastra e zona Desertetto.

Questo provvedimento si rende necessario per prevenire qualsiasi situazione di pericolo per chiunque decida di addentrarsi nella zona. Vi invitiamo alla massima responsabilità e al rispetto del divieto. GRAZIE DI CUORE

Siamo immensamente felici e sollevati di poter scrivere queste parole. Il nostro più grande ringraziamento va, fin da ora, a tutti gli operatori scesi in campo.

Si legge sulla pagina del Comune.

foto di Nico Porcari, scattate da Tagliolo Monferrato.

Aggiornamento

A Mornese la situazione continua aa aggravarsi. Nella notte il fronte incendio è ulteriormente peggiorato, specialmente sopra l’area dei filtri acquedotto.

Dall’alba sono presenti squadre dei vigili del fuoco a presidio della zona. Dalle 7 è attivo un canadair, così come diverse squadre di terra dei gruppi A.I.B. stanno cercando di contenere l’avanzamento delle fiamme, sia sul versante Roverno, sia verso la Lavagnina.

Nube di fumo importante che sta investendo l’intero territorio ed è visibile sin dalla pianura.

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