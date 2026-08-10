GTT rinnova 605 parcometri tra schermi touch e pagamenti smart

TORINO – Sostare in città diventa più semplice, veloce e al passo con le nuove tecnologie. GTT ha terminato il piano di ammodernamento della rete cittadina, completando l’installazione di 605 parcometri di ultima generazione e mandando definitivamente in pensione i vecchi dispositivi operativi dal 2006.

I nuovi apparecchi sono caratterizzati da un ampio schermo touch screen a colori e da un’interfaccia utente studiata per rendere ogni operazione fluida e intuitiva: dalla digitazione della targa alla scelta della tariffa, fino alla selezione della modalità di pagamento.

L’offerta per l’acquisto del biglietto si fa sempre più multicanale. Oltre all’utilizzo delle classiche monete, è possibile saldare la sosta con carte di credito e di debito, sia fisiche sia in versione digitale tramite smartphone e smartwatch. È inoltre in fase di completamento l’estensione del pagamento via Satispay su tutta la nuova flotta di dispositivi.

L’operazione di restyling si è svolta in due fasi distinte: a una prima tranche di 205 parcometri posizionati a fine 2025 è seguita l’installazione dei restanti 400 apparati nei mesi successivi.

Il piano di ammodernamento ha riguardato anche la tecnologia di rete. Parallelamente alla sostituzione dei modelli più datati, GTT è intervenuta sui 252 parcometri di penultima generazione ancora in funzione, aggiornandone la connettività con il passaggio dal 2G al 4G. Un salto di qualità che garantisce transazioni elettroniche notevolmente più rapide e stabili.

Grazie a questo doppio intervento, l’intera rete cittadina – che conta oggi 857 parcometri totali – risulta completamente digitalizzata e standardizzata sugli ultimi requisiti tecnologici, offrendo agli automobilisti un servizio più accessibile ed efficiente.

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