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Colto da malore, un 86enne muore mentre è alla guida a Mombaruzzo
Inutili le tempestive manovre di rianimazione
MOMBARUZZO – È stato verosimilmente un malore a causare la morte di un 86enne questa mattina, lungo la strada provinciale di Mombaruzzo (AT).
Stando a quanto emerso, l’automobilista avrebbe perso autonomamente il controllo della vettura e sarebbe finito fuori strada. L’ipotesi del malore che avrebbe fatto perdere all’uomo il controllo del mezzo è stata confermata dall’équipe del 118 che è intervenuta tempestivamente per le manovre di rianimazione, risultate purtroppo inutili.
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