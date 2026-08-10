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Colto da malore, un 86enne muore mentre è alla guida a Mombaruzzo

Inutili le tempestive manovre di rianimazione
Marco Lovisolo

Pubblicato

32 secondi fa

il

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MOMBARUZZO – È stato verosimilmente un malore a causare la morte di un 86enne questa mattina, lungo la strada provinciale di Mombaruzzo (AT).

Stando a quanto emerso, l’automobilista avrebbe perso autonomamente il controllo della vettura e sarebbe finito fuori strada. L’ipotesi del malore che avrebbe fatto perdere all’uomo il controllo del mezzo è stata confermata dall’équipe del 118 che è intervenuta tempestivamente per le manovre di rianimazione, risultate purtroppo inutili.

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