Ritrovata a Torino dopo 3 settimane la 14enne scomparsa da Terni

TORINO – Dopo venti giorni di apprensione, appelli e ricerche, si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda di Ikhlas Ayah Masonicic, la ragazza di 14 anni scomparsa lo scorso 22 luglio da Giove, piccolo comune in provincia di Terni. La giovane è stata ritrovata questa mattina a Torino, sana e salva, dai Carabinieri del Comando provinciale.

A comunicare ufficialmente il ritrovamento è stato il Comitato scientifico ricerca scomparsi Odv. La notizia ha permesso di mettere fine a settimane di angoscia per la famiglia e per le tante persone che avevano seguito il caso attraverso gli appelli diffusi sui social network e anche dalla trasmissione Chi l’ha visto?.

Il ritrovamento a Torino

La svolta è arrivata nelle prime ore del mattino. Una pattuglia dei Carabinieri ha notato la quattordicenne seduta da sola su una panchina in città. I militari hanno proceduto alle verifiche sull’identità, confermando che si trattava proprio della ragazza cercata da quasi tre settimane.

Il padre, immediatamente informato dalle forze dell’ordine, è già partito da Giove diretto verso Torino per poter finalmente riabbracciare la figlia.

La giovane, secondo quanto riferito, si trova in buone condizioni. Ora sarà necessario ricostruire con attenzione quanto accaduto durante i venti giorni trascorsi dalla sua scomparsa.

Il telefono aveva portato le indagini in Piemonte

Fin dai primi giorni le indagini avevano guardato anche verso Torino. Dopo l’allontanamento da casa, infatti, il cellulare di Ikhlas aveva agganciato una cella telefonica del capoluogo piemontese.

Un elemento che aveva assunto particolare importanza nell’inchiesta e che aveva portato la Prefettura di Terni ad allertare quella di Torino. Da quel momento era stata avviata una collaborazione tra le forze dell’ordine delle due regioni, mentre sui social continuavano a moltiplicarsi le segnalazioni e gli appelli per favorire il ritrovamento della minorenne.

Ikhlas era uscita dalla propria abitazione la sera di mercoledì 22 luglio, dicendo al padre di avere un appuntamento con un’amica. Da quel momento non aveva più fatto ritorno a casa. Non aveva con sé i documenti di identità e il genitore aveva quindi presentato immediatamente denuncia di scomparsa ai Carabinieri.

Ora bisogna ricostruire quei venti giorni

Il ritrovamento rappresenta la conclusione positiva delle ricerche, ma per gli investigatori il lavoro non è terminato. Sarà necessario capire come la ragazza sia arrivata a Torino e dove abbia trascorso le settimane successive alla scomparsa.

Gli accertamenti dovranno inoltre stabilire se, durante il periodo di assenza, Ikhlas abbia incontrato o sia stata ospitata da altre persone.

Al momento, tuttavia, non ci sono elementi sufficienti per stabilire che qualcuno abbia favorito il suo allontanamento. Saranno le indagini a chiarire ogni aspetto della vicenda e a ricostruire gli spostamenti della quattordicenne.

La priorità, dopo venti giorni di paura, è però una sola: Ikhlas è stata ritrovata e sta bene. Per la sua famiglia è finalmente arrivato il momento tanto atteso di poterla riabbracciare.

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