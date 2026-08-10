Torino, strappano una catenina d’oro a una donna e fuggono in monopattino: arrestati

TORINO – Una aggressione lampo in pieno giorno, la fuga a bordo di un monopattino elettrico e un tempestivo inseguimento per le vie del centro. La polizia di Stato ha tratto in arresto due giovani di 22 e 24 anni, gravemente indiziati di rapina aggravata in concorso.

I fatti si sono verificati nei giorni scorsi in corso Regina Margherita. Secondo le ricostruzioni, i due giovani si sono avvicinati a una donna e, con un gesto fulmineo, le hanno strappato dal collo una collana d’oro, per poi darsi alla fuga a tutta velocità verso la zona nord della città.

Immediata la segnalazione alla Sala Operativa della Questura, che ha diramato le descrizioni dei sospetti alle pattuglie sul territorio. Gli agenti hanno intercettato il monopattino poco distante, in corso Giulio Cesare. Alla vista delle forze dell’ordine, i due hanno tentato di far perdere le proprie tracce sfrecciando tra le vie limitrofe, ma la loro corsa si è conclusa in Lungo Dora Napoli, dove i poliziotti li hanno raggiunti e bloccati.

Durante la perquisizione personale, il conducente del veicolo è stato trovato in possesso della refurtiva. La preziosa catenina è stata restituita alla vittima, mentre il monopattino è finito sotto sequestro.

Dagli accertamenti è emerso inoltre che entrambi i fermati risultavano irregolari sul territorio nazionale e già destinatari di un ordine di allontanamento dal paese emesso dal Questore. Oltre alle manette per rapina aggravata, per i due è scattata anche la denuncia per violazione della normativa sull’immigrazione.

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