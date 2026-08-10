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Tornano i blackout a Torino, giornata di passione in centro
Tornano i blackout a Torino
TORINO – L’emergenza blackout che un mese fa aveva assillato per settimane Torino sembrava essere risolta. Oggi invece è stata una nuova giornata di passione per cittadini e negozi.
La zona più colpita è stata il centro cittadino, con decine di segnalazioni, come del resto mostra chiaramene anche la mappa di Ireti che vi mostriamo in alto.
Per tutto il pomeriggio la corrente è andata a tratti in via Po e nelle principali zone del centro cittadino.
Non ci sono risposte precise da parte di Ireti su quali siano stati i problemi odierni.
Voi avete avuto problemi con la corrente? Potete segnalarcelo nei commenti.
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