Tornano i blackout a Torino, giornata di passione in centro

TORINO – L’emergenza blackout che un mese fa aveva assillato per settimane Torino sembrava essere risolta. Oggi invece è stata una nuova giornata di passione per cittadini e negozi.

La zona più colpita è stata il centro cittadino, con decine di segnalazioni, come del resto mostra chiaramene anche la mappa di Ireti che vi mostriamo in alto.

Per tutto il pomeriggio la corrente è andata a tratti in via Po e nelle principali zone del centro cittadino.

Non ci sono risposte precise da parte di Ireti su quali siano stati i problemi odierni.

Voi avete avuto problemi con la corrente? Potete segnalarcelo nei commenti.

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