Anziana di 94 anni muore in ospedale a Torino: si era ustionata dal parrucchiere

TORINO – La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti dopo la morte di una donna di 94 anni, deceduta martedì 4 agosto all’ospedale Mauriziano. L’anziana era stata ricoverata due settimane prima, il 20 luglio, a causa di un quadro clinico particolarmente complesso caratterizzato da ampie lesioni e ustioni profonde sulla pelle.

La segnalazione alla magistratura è stata effettuata dall’ospedale, come previsto dalla prassi in circostanze di questo tipo. La pm Chiara Canepa ha quindi disposto l’autopsia, eseguita venerdì 7 agosto, con l’obiettivo di accertare le cause esatte del decesso e verificare l’eventuale collegamento tra le lesioni riscontrate e la morte della donna.

Le indagini sono affidate all’aliquota di polizia giudiziaria della Procura di Torino. I carabinieri della Compagnia San Carlo hanno invece avuto il compito di informare la sorella della 94enne della morte.

Le profonde lesioni sulla pelle

Secondo quanto emerso finora, prima del ricovero l’anziana, che viveva nel centro di Torino insieme alla sorella, appariva in buone condizioni sia dal punto di vista fisico sia mentale. Non risultavano precedenti patologie rilevanti e la donna non aveva riferito di aver avuto incidenti domestici.

Al momento dell’arrivo al pronto soccorso, tuttavia, i medici avevano riscontrato lesioni cutanee e ustioni profonde diffuse su gran parte del corpo. Un quadro che ha richiesto il ricovero e che, dopo circa due settimane, è culminato con il decesso.

Durante le prime verifiche è emerso un elemento che ora viene approfondito dagli investigatori. La 94enne aveva raccontato ai sanitari di essere stata dal parrucchiere tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, circa tre settimane prima del ricovero.

L’ipotesi di una reazione a sostanze o farmaci

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un possibile contatto con sostanze utilizzate all’interno del salone di parrucchiere. Gli investigatori stanno inoltre valutando l’eventuale assunzione di un farmaco che potrebbe avere provocato una grave reazione cutanea.

Tra le possibilità considerate c’è anche la necrolisi epidermica tossica, una rara e severa reazione cutanea che può essere associata all’assunzione di alcuni medicinali e che può provocare il distacco dell’epidermide e lesioni molto estese.

Al momento, però, non risultano elementi che consentano di stabilire un collegamento certo tra il passaggio dal parrucchiere, eventuali sostanze o farmaci e le condizioni in cui la donna è arrivata in ospedale.

Per questo sarà necessario attendere gli esiti degli accertamenti disposti dalla Procura. Oltre all’autopsia, saranno infatti fondamentali gli esami istologici, che potranno contribuire a chiarire la natura delle lesioni riscontrate sulla 94enne e soprattutto la causa del decesso.

L’inchiesta, per ora, resta quindi a carico di ignoti e non risultano persone indagate. Saranno gli accertamenti medico-legali e investigativi a stabilire se la morte sia riconducibile a una patologia, a una reazione avversa o ad altre circostanze e se vi siano eventuali responsabilità.

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