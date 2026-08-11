Filtra cauto ottimismo sull’incendio a Mornese, salvato dalle fiamme l’acquedotto

MORNESE – Un cauto e vigile sospiro di sollievo, dopo giorni di forte pressione. L’incendio divampato a Mornese ed estesosi anche nel territorio di Casaleggio Boiro, nell’Alessandrino, sembra migliorare leggermente. Le fiamme hanno già distrutto decine di ettari di pineta.

Nella serata di ieri le fiamme si sono avvicinate pericolosamente all’acquedotto, ma grazie al lavoro delle squadre di terra dei Vigili del fuoco e dei volontari Aib e ai mezzi aerei, il rischio è stato scongiurato in mattinata. Gli operatori hanno proseguito lo spegnimento di focolai più piccoli e isolati. Un canadair e un elicottero, come comunicato dal Comune di Mornese, sono intervenuti sui punti più sensibili e maggiormente investiti dalle fiamme, mentre permangono fumaiole su entrambi i fronti di incendio, contrastate anche da terra.

Attivi nelle operazioni anche i Carabinieri della Stazione di Mornese e il Nucleo Carabinieri Forestali.

Il fumo provocato dall’incendio nei giorni scorsi è arrivato sino a Genova, spinto dai venti.

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