Incendio a Mornese, il fronte minaccia l’acquedotto: in campo Canadair ed elicotteri

MORNESE – Prosegue senza sosta l’emergenza legata al grande incendio boschivo che da diversi giorni sta interessando il territorio di Mornese, nell’Alessandrino. Le operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme continuano con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi, impegnati a evitare che il rogo possa estendersi ulteriormente.

Sul posto stanno lavorando da giorni i Vigili del Fuoco di Alessandria e dei comandi limitrofi, insieme alle squadre AIB (Antincendi Boschivi), alla Protezione Civile e ai numerosi volontari impegnati nelle attività di supporto.

Particolarmente intenso è stato il lavoro svolto nella giornata di ieri sul fronte aereo. Sono intervenuti tre Canadair, che complessivamente hanno effettuato 70 sganci d’acqua, affiancati da un elicottero regionale, autore di oltre 150 sganci. Un’attività incessante dall’alto per cercare di rallentare l’avanzata delle fiamme e consentire alle squadre a terra di intervenire sulle aree più critiche.

A rischio l’acquedotto

Uno dei punti maggiormente delicati dell’emergenza riguarda ora la presenza dell’incendio nelle vicinanze delle infrastrutture dell’acquedotto. Il fronte del rogo è stato infatti arrestato in prossimità dell’area di captazione e dei filtri dell’acquedotto, dove le squadre dei soccorritori stanno concentrando gli sforzi per impedire che le fiamme possano raggiungere gli impianti.

La priorità è dunque anche quella di proteggere le infrastrutture idriche strategiche per il territorio, oltre naturalmente a contenere l’incendio e mettere in sicurezza le aree interessate.

L’emergenza resta quindi alta a Mornese, dove da giorni uomini e mezzi sono impegnati in una complessa operazione di contrasto al rogo. Le condizioni ambientali e la presenza di vegetazione particolarmente secca rendono infatti ancora necessario mantenere alta l’attenzione, mentre proseguono le attività di bonifica e di controllo del fronte dell’incendio.

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