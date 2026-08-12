Gli incendi in Piemonte: buone notizie da Mornese, fiamme vicino ad aree abitate a Piedimulera

PIEMONTE – Proseguono le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi in Piemonte. Troppo scarse per ora in generale le precipitazioni cadute per poter dare una mano al personale coinvolto.

Buone notizie da Mornese (AL), dove la situazione è in netto miglioramento. Al momento non sono presenti punti di fumo e le squadre di terra continuano a presidiare l’area.

A Cravagliana – Sabbia – Valbella Alpe Campo – Rimella (VC) l’incendio è invece in ripresa, sul fronte di cresta a Sabbia.

Sul Monte Barone, tra le province di Biella e Vercelli, il rogo rimane vasto e presenta diversi fronti attivi. Sul versante vercellese le fiamme avanzano in cresta verso altre vallate, mentre un fronte si trova in prossimità di alcune abitazioni, dove operano le squadre di terra. Sul versante biellese l’incendio ha interessato una pineta. L’attenzione resta concentrata soprattutto sulla strada che collega la frazione Le Piane con l’Alpe Noveis, dove le squadre a terra stanno cercando di contenere le fiamme e proteggere abitazioni, baite e vie di collegamento.

A Calasca (VB), nei pressi del Parco Naturale della Valle Antrona, sono attivi due fronti, uno a fondovalle e uno più interno, sui quali operano diverse squadre e un Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale.

Situazione complessa anche a Piedimulera (VB), dove l’incendio è in prossimità delle aree abitate e ha raggiunto il Pizzo Castello. Nella zona operano un elicottero S-64, un Canadair e personale in rinforzo proveniente dalla Lombardia e dai Comandi di Alessandria, Cuneo, Torino e Novara.

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