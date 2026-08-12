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CronacaTorino

Scontro sulla tangenziale di Torino all’uscita di Corso Regina. Traffico in tilt nella zona

L’incidente è accaduto prima dello svincolo con Corso Sacco e Vanzetti

Pubblicato

20 minuti fa

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TORINO – Un incidente stradale si è verificato all’uscita della Tangenziale di Torino all’uscita di  Corso Regina Margherita, prima dello svincolo con Corso Sacco e Vanzetti.

Sono stati coinvolti diversi veicoli tra cui una Fiat Tipo bianca che si è ribaltata nell’incidente.

Gi occupanti dell’automobile maggiormente coinvolta sono stati portati via in ambulanza.

Il traffico nella zona in direzione verso Torino è fortemente rallentato.

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