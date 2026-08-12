CronacaTorino
Scontro sulla tangenziale di Torino all’uscita di Corso Regina. Traffico in tilt nella zona
L’incidente è accaduto prima dello svincolo con Corso Sacco e Vanzetti
TORINO – Un incidente stradale si è verificato all’uscita della Tangenziale di Torino all’uscita di Corso Regina Margherita, prima dello svincolo con Corso Sacco e Vanzetti.
Sono stati coinvolti diversi veicoli tra cui una Fiat Tipo bianca che si è ribaltata nell’incidente.
Gi occupanti dell’automobile maggiormente coinvolta sono stati portati via in ambulanza.
Il traffico nella zona in direzione verso Torino è fortemente rallentato.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Piemonte1 giorno fa
Com’erano le estati piemontesi prima dell’aria condizionata? Le cose che abbiamo dimenticato
Cronaca1 giorno fa
Incendio allo stabile del teatro Gobetti di Torino
Cronaca2 giorni fa
Benidorm, incubo a fine vacanza per quattro giovani torinesi: aggressione e rapina nella notte. La storia
Cronaca2 giorni fa
Donna senza vita trovata a Parco Sempione a Torino, probabile overdose
Cronaca2 giorni fa