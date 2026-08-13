Società
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 13 agosto 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Torna il consueto e attesissimo appuntamento con la fortuna. Questa sera, giovedì 13 agosto 2026, va in scena il tradizionale concorso della settimana per il Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. Gli occhi di migliaia di giocatori sono puntati soprattutto sulla sestina d’oro del SuperEnalotto: il jackpot in palio questa sera ha raggiunto la cifra capogiro di 208,5 milioni di euro, confermandosi tra i più alti di sempre.
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.
Ecco i numeri del Lotto di giovedì 13 agosto 2026:
Bari: 70 – 42 – 10 – 82 – 72
Cagliari: 47 – 88 – 48 – 24 – 78
Firenze: 45 – 26 – 08 – 35 – 65
Genova: 43 – 66 – 33 – 20 – 06
Milano: 24 – 48 – 01 – 50 – 58
Napoli: 84 – 83 – 19 – 14 – 72
Palermo: 80 – 11 – 28 – 60 – 40
Roma: 73 – 55 – 34 – 58 – 37
Torino: 49 – 46 – 73 – 45 – 01
Venezia: 32 – 28 – 11 – 21 – 84
Nazionale: 31 – 63 – 28 – 82 – 32
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 13 agosto sono:
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
I numeri del Superenalotto del 13 agosto 2026:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Il Jackpot del Superenalotto del 13-08-2026 è di 208.500.000 euro.
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 14 agosto 2026:
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 14 agosto:
I simboli estratti al Simbolotto
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