Sono ancora due gli incendi attivi nel Vco, nella notte messo in sicurezza il fronte verso Cimamulera

VERBANIA – Nel Vco sono al momento due gli incendi attivi, e si fa fatica a contenerli.

A Piedimulera il fronte delle fiamme sta avanzando, sia verso ovest, in direzione di quello attivo a Calasca Castiglione, anche se al momento i due roghi restano distanti l’uno dall’altro; sia verso nord, in direzione Pallanzeno, dove nelle scorse ore il fuoco era sceso di quota, avvicinandosi alle case. Qui, per invocare le precipitazioni e chiedere protezione agli operatori, sarà celebrata una messa dedicata, alle 18 nella chiesa del paese. A protezione delle abitazioni sono state posizionate le autobotti dei Vigili del Fuoco, mentre i volontari Aib stanno lavorando nelle zone più vicine alle case per realizzare una linea tagliafuoco e cercare così di contenere l’avanzata dell’incendio.

Durante la notte le squadre dei volontari Aib del Piemonte e dei Vigili del Fuoco hanno messo per ora in sicurezza il fronte delle fiamme diretto verso Cimamulera.

Attivo invece il rogo a Calasca Castiglione, dove, da una prima stima, gli ettari di bosco andati in fumo sono almeno un centinaio. Più difficili le quantificazioni per l’incendio di Piedimulera.

La priorità è la protezione delle abitazioni, presidiate dalle squadre a terra pronte a intervenire nel caso in cui le fiamme si dovessero avvicinare a baite o zone abitate. Per contrastare i roghi, si lavora anche dal cielo: oggi in azione ci sono due canadair e due elicotteri.

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