È morto Guido Monero, per cinquant’anni anima delle Pastiglie Leone

TORINO – È morto oggi, all’età di 85 anni, Guido Monero, per mezzo secolo volto e anima delle Pastiglie Leone, storico marchio torinese della confetteria. Il «Ragioniere», come era conosciuto, si è spento nel pomeriggio nella sua casa della Crocetta, circondato dall’affetto della moglie Gigliola Serpero e dei figli Emanuele e Daniela.

Una figura profondamente legata alla storia della Leone e, più in generale, a quella dell’imprenditoria torinese. Monero aveva raccolto l’eredità dell’azienda dalla madre, Giselda Balla, proseguendo il percorso iniziato nella storica sede di corso Regina Margherita 242.

Dalla sede storica alla nuova fabbrica di Collegno

Sotto la guida di Guido Monero, le Pastiglie Leone hanno attraversato una fase decisiva della loro storia. L’azienda è passata dalla dimensione della storica sede torinese a una realtà industriale più moderna, con il trasferimento nello stabilimento di via Italia a Collegno.

Un’evoluzione che Monero aveva accompagnato cercando però di preservare ciò che rendeva particolare il marchio: l’anima artigianale, la cura della produzione e il carattere d’élite delle Pastiglie Leone.

Per lui la crescita industriale non doveva significare perdere l’identità di un’azienda profondamente radicata a Torino.

Le condizioni per la vendita a Barilla

Anche quando arrivò il momento di cedere l’azienda, Guido Monero volle mantenere ben saldi alcuni principi.

Nel 2018 le Pastiglie Leone sono state vendute a Luca Barilla e Michela Petronio, nell’ambito di un passaggio di proprietà che ha segnato una nuova fase per lo storico marchio. In quell’occasione Monero pose due condizioni precise: la Leone doveva rimanere a Torino e il personale doveva essere tutelato.

Due richieste che raccontano bene il suo legame con l’azienda e con la città. Non soltanto un marchio da conservare, dunque, ma una storia imprenditoriale e umana da proteggere.

L’addio lunedì alla Crocetta

I funerali di Guido Monero saranno celebrati lunedì 17 agosto alle 10 nella Parrocchia della Beata Vergine delle Grazie, nel quartiere Crocetta di Torino.

Al termine della cerimonia, la salma sarà trasferita a Bistagno, dove Monero verrà sepolto nella tomba di famiglia.

Con la sua scomparsa se ne va una delle figure che più a lungo hanno rappresentato la continuità delle Pastiglie Leone, accompagnando lo storico marchio torinese attraverso cinquant’anni di cambiamenti senza dimenticarne le radici.

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