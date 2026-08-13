Da Novara alla conferenza ONU sul clima: arriva la ciclostaffetta internazionale “Cop31 Bike Ride”

NOVARA – Sabato 22 agosto 2026, Novara accoglierà la “Cop31 Bike Ride”, la ciclostaffetta internazionale che sta attraversando l’Italia su due ruote per sensibilizzare l’opinione pubblica in vista della Cop31, la prossima conferenza delle Nazioni Unite sul clima in programma ad Antalya.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Novara in stretta collaborazione con Fiab Novara Amici della Bici Aps, proporrà un ricco programma di appuntamenti rivolti alla cittadinanza per fare il punto sui temi della transizione ecologica e della tutela ambientale.

Il programma al Castello e la consegna della “Commitment Letter”

Il cuore pulsante dell’evento si terrà nella suggestiva cornice della Sala delle Mura del Castello di Novara, dove si svolgerà l’incontro istituzionale durante il quale la Giunta comunale consegnerà ufficialmente ai ciclisti della staffetta la “Commitment Letter”, una lettera d’impegno formale indirizzata alla presidenza della Cop31.

Con questo atto, l’amministrazione cittadina ribadisce le proprie priorità strategiche nello sviluppo della mobilità dolce, nell’efficientamento energetico e nelle politiche di sostenibilità urbana. Durante la giornata sono inoltre previsti spazi di dibattito aperti al pubblico e la proiezione del documentario che ripercorre le tappe e le testimonianze della precedente edizione della ciclostaffetta.

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