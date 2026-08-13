Paziente operato per asportare grossa cisti nell’unico polmone funzionante: all’ospedale di Alessandria uno dei primi casi al mondo

ALESSANDRIA – José, 55 anni, ha un solo polmone funzionante, il sinistro. Il destro gli era già stato asportato in passato. Ma una rara patologia rischiava di compromettere anche quello.

La difficile situazione clinica del paziente lo ha portato ad Alessandria

Serviva operare il paziente ed eliminare le cisti, un intervento molto delicato vista la situazione clinica dell’uomo, che era stato inizialmente valutato in una struttura ospedaliera lombarda. Josè è stato così inviato all’Azienda ospedaliera di Alessandria: in Chirurgia Toracica opera infatti Pietro Rinaldi, chirurgo toracico tra i principali esperti italiani nella gestione dell’echinococcosi polmonare, la malattia che ha colpito il polmone di José. L’echinococcosi è una patologia rara causata da un parassita che può determinare la formazione di cisti in diversi organi: in questo caso, una voluminosa formazione cistica aveva interessato l’unico polmone funzionante del paziente. Si prospettava un intervento complesso e delicato.

Utilizzata per l’intervento la tecnica di circolazione extracorporea

Dopo una discussione multidisciplinare, è stato programmato un intervento di toracotomia sinistra per l’asportazione della formazione cistica. Data la presenza di un solo polmone, la procedura è stata eseguita con il supporto dell’ECMO, tecnica di circolazione extracorporea in grado di sostenere temporaneamente la funzione respiratoria e l’ossigenazione del sangue durante le fasi più delicate dell’intervento.

Si tratta di uno dei primi casi descritti a livello internazionale di utilizzo dell’ECMO per la rimozione di una cisti toracica da echinococco in un paziente con un solo polmone.

Il decorso post-operatorio è stato favorevole. Il paziente è stato progressivamente svezzato dal supporto respiratorio fino al ritorno alla respirazione spontanea. Sopo valutazione fisiatrica è stato indicato un percorso di riabilitazione respiratoria al Presidio Borsalino.

Presidio specializzato

L’intervento si inserisce in un percorso più ampio di presa in carico delle malattie infettive polmonari complesse. All’IRCCS AOU AL è infatti attivo un ambulatorio dedicato alle malattie infettive polmonari di interesse chirurgico. Da gennaio sono già state eseguite cinque procedure chirurgiche per echinococcosi polmonare; in tre casi si trattava di pazienti già operati in precedenza in strutture estere.

In questo contesto si inserisce anche il progetto di ricerca ECHINO-GISP (Echinococcosi: Gestione Integrata per la Salute Pubblica), coordinato dai Laboratori di Ricerca DAIRI.

L’esperienza sull’echinococcosi assume un valore scientifico e sanitario particolare: si tratta, infatti, di una delle malattie tropicali neglette riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, un gruppo di patologie che, pur colpendo spesso contesti specifici e popolazioni fragili, riguarda complessivamente circa 1,5 miliardi di persone che necessitano di interventi di prevenzione o trattamento.

Le parole di Riboldi

«La storia di José» – ricorda Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte – «dimostra che la ricerca non vive soltanto nei laboratori, ma si traduce ogni giorno in nuove possibilità di cura per i pazienti. Affrontare con successo un caso di eccezionale complessità come questo significa mettere insieme competenze multidisciplinari, esperienza clinica e innovazione, trasformando la conoscenza scientifica in una risposta concreta ai bisogni delle persone. È esattamente questa la missione dell’IRCCS Alessandria – Casale Monferrato, il primo pubblico del Piemonte: integrare assistenza e ricerca per offrire cure sempre più avanzate e contribuire allo sviluppo della medicina del futuro».

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