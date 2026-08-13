Addio a Riccardo Gioberto, il biker 16enne di San Didero morto dopo due mesi di agonia

SAN DIDERO – Il mondo del cross e la comunità della Val di Susa piangono la scomparsa di Riccardo Gioberto, il promettente biker di 16 anni deceduto nella mattinata di mercoledì 12 agosto 2026 all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il giovane atleta, tesserato per il team Black Crew di Trento, si è spento a causa dei gravissimi traumi riportati il 6 giugno scorso durante una gara di downhill a La Molina, in Spagna.

A seguito della terribile caduta sul tracciato tra Barcellona e Andorra, Riccardo aveva subito lesioni neurologiche gravissime ed era stato sottoposto a due complessi interventi neurochirurgici all’ospedale di Sabadell.

Il rientro in Italia e il cordoglio della comunità

Per riportarlo a Torino, i genitori Massimo e Sabrina avevano promosso una straordinaria catena di solidarietà e una raccolta fondi online che aveva consentito il trasporto sanitario speciale lo scorso 4 agosto. Nonostante le speranze, il ragazzo non ha mai ripreso conoscenza fino al tragico epilogo.

Il sindaco di San Didero, Alberto Lorusso, ha espresso il cordoglio di tutto il paese, affiancato dal presidente regionale della Federciclismo Massimo Rosso, che ha ricordato con profonda commozione la passione e il talento del giovane biker.

Attraverso un toccante messaggio sui social, i genitori di Riccardo hanno voluto rivolgere un commosso ringraziamento a chiunque li abbia sostenuti con donazioni, preghiere e vicinanza in questa drammatica battaglia.

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