Visita istituzionale ai Carabinieri di Serravalle Scrivia

SERRAVALLE SCRIVIA – Il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, Comandante dell’Interregionale “Pastrengo” di Milano, ha svolto una visita ufficiale presso la Stazione dei Carabinieri di Serravalle Scrivia. L’incontro rientra nell’ambito delle periodiche attività di supporto e controllo che il Comando svolge sui territori di Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta.

Nel corso della visita, il Generale ha analizzato con il personale le specifiche dinamiche operative e sociali del territorio serravallese, caratterizzato dalla presenza del rilevante polo commerciale e da importanti flussi turistici ed economici.

Durante il confronto, l’alto ufficiale ha richiamato i valori di onestà, solidarietà e vicinanza alla cittadinanza che da sempre guidano l’operato dell’Arma, definendo la Stazione locale un fondamentale presidio di legalità e prevenzione per l’intera comunità.

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