Seguici su

AlessandriaCittadini

Visita istituzionale ai Carabinieri di Serravalle Scrivia

Il Generale di Corpo d’Armata Galletta in visita alla Stazione dei Carabinieri
Chiara Scerba

Pubblicato

11 secondi fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

SERRAVALLE SCRIVIA – Il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, Comandante dell’Interregionale “Pastrengo” di Milano, ha svolto una visita ufficiale presso la Stazione dei Carabinieri di Serravalle Scrivia. L’incontro rientra nell’ambito delle periodiche attività di supporto e controllo che il Comando svolge sui territori di Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta.

Per approfondire:

Nel corso della visita, il Generale ha analizzato con il personale le specifiche dinamiche operative e sociali del territorio serravallese, caratterizzato dalla presenza del rilevante polo commerciale e da importanti flussi turistici ed economici.

Durante il confronto, l’alto ufficiale ha richiamato i valori di onestà, solidarietà e vicinanza alla cittadinanza che da sempre guidano l’operato dell’Arma, definendo la Stazione locale un fondamentale presidio di legalità e prevenzione per l’intera comunità.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *