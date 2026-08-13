CronacaTorino
«Sta nascendo, non c’è tempo!»: parto in casa a Torino guidato via telefono dal 118
Mamma e figlia stanno bene, post parto sono state trasferite all’ospedale Maria Vittoria
TORINO – Bellissima storia a lieto fine nella giornata di oggi, giovedì 13 agosto 2026, in un’abitazione di strada di Cuorgné a Torino, dove una bambina è nata direttamente in casa grazie ai soccorritori e alle indicazioni della Centrale Operativa del 118.
Tutto è iniziato quando il compagno della donna ha chiamato disperato il 112 vedendo l’avanzare repentino del travaglio e in pochissimi minuti sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Verde piemontese con a bordo due soccorritori.
I soccorritori guidati via radio dall’infermiera: «Trasformati in ostetrici»
Capito immediatamente che il parto era ormai imminente e che un trasporto in ospedale sarebbe stato troppo rischioso, l’equipaggio si è messo in contatto radio costante con l’infermiera del Nucleo di gestione e valutazione sanitaria del 118.
Seguendo passo dopo passo le istruzioni impartite a distanza, la squadra si è trasformata in una coppia di ostetrici provetti, assistendo il travaglio fino al felicissimo momento del pianto della neonata. Poco dopo è giunto un secondo mezzo di soccorso con il personale medico che ha trasportato madre e figlia (entrambe in ottime condizioni di salute) all’ospedale Maria Vittoria per gli accertamenti di routine.
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