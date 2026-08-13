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Gli sequestrano il monopattino dopo il rifiuto del test antidroga: il primo caso a Torino

Sebbene per la legge questi mezzi siano equiparati ai veicoli tradizionali, da pochissimo le forze dell’ordine hanno implementato i controlli
Chiara Scerba

Pubblicato

11 secondi fa

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TORINO – Un episodio del tutto inedito per le strade torinesi, che inaugura una nuova fase di controlli e rigore sulla mobilità micro-elettrica. Nel pomeriggio di venerdì 7 agosto 2026, in corso Principe Oddone, le pattuglie della Polizia Locale hanno registrato il primo caso assoluto a Torino di un conducente di monopattino denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti antidroga.

Per approfondire:

Sebbene per la legge questi mezzi siano da tempo equiparati ai veicoli tradizionali, solo da pochissimo le forze dell’ordine hanno iniziato a stringere le maglie dei controlli specifici sugli utilizzatori di monopattini, applicando le medesime e severe sanzioni previste per automobilisti e motociclisti.

Le norme e le violazioni contestate

Il protagonista, un uomo di 28 anni sorpreso con un’andatura incerta alla guida, ha consegnato spontaneamente 3 grammi di hashish ma ha categoricamente rifiutato sia il test preliminare sia gli accertamenti clinici in ospedale.

Il rifiuto gli è costato una raffica di contravvenzioni penali, amministrative e il sequestro del mezzo:

  • Articolo 187, comma 8 del Codice della Strada: Denuncia penale per il rifiuto esplicito degli accertamenti sullo stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti (pari alle sanzioni previste per la guida in stato di alterazione).

  • Articolo 75 del D.P.R. 309/1990: Contestazione di illecito amministrativo per la detenzione della sostanza stupefacente per uso personale.

  • Mancanza di requisiti tecnici e di legge: il monopattino è risultato del tutto privo di contrassegno identificativo, sprovvisto di copertura assicurativa e dotato di una potenza superiore ai limiti consentiti per la circolazione su strada pubblica, motivi che ne hanno determinato l’immediato sequestro amministrativo.

Chi si mette alla guida di un monopattino è soggetto ai medesimi doveri, controlli e responsabilità di chi conduce qualsiasi altro veicolo.

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