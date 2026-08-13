AmbienteCittadiniVerbano Cusio Ossola
Incendi boschivi, scatta la massima pericolosità nel VCO: tutti i divieti a meno di 100 metri dai boschi
Divieto assoluto di fuochi e fumo entro 100 metri dai boschi
VCO – Con il persistere dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione Piemonte su tutto il territorio regionale, la Provincia del VCO ha diffuso un avviso per richiamare la cittadinanza al rigoroso rispetto delle norme di prevenzione.
Il provvedimento introduce limitazioni stringenti, pensate per tutelare l’ingente patrimonio naturale e boschivo del territorio da possibili inneschi favoriti dalle condizioni meteo.
Cosa è vietato entro i 100 metri dalle aree verdi?
A una distanza inferiore ai 100 metri da boschi, terreni arbustivi e pascoli, la normativa vieta tassativamente qualsiasi azione che possa generare, anche solo in via potenziale, un principio di incendio.
Nello specifico, è vietato:
-
Accendere fuochi, accendere giochi pirotecnici o far brillare mine;
-
Utilizzare apparecchi a fiamma libera o strumenti elettrici per il taglio dei metalli;
-
Impiegare attrezzi e apparecchiature che producano faville o brace;
-
Fumare oppure disperdere a terra mozziconi di sigaretta e fiammiferi accesi;
-
Lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto diretto con materiale vegetale combustibile;
-
Generare qualsiasi tipo di fiamma libera non controllabile nello spazio e nel tempo.
Sanzioni severe e durata delle restrizioni
L’amministrazione provinciale ricorda che non sono ammesse deroghe ai divieti generali. La violazione di queste prescrizioni comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge regionale vigente in materia di prevenzione degli incendi boschivi.
Lo stato di allerta e tutte le relative restrizioni rimarranno in vigore senza interruzioni fino alla formale emissione di un atto di revoca da parte della Regione Piemonte.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese