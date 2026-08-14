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Si ribalta il trattore a Diano d’Alba, muore una ragazza di 22 anni

L’incidente sul lavoro in un’azienda agricola
Gabriele Farina

Pubblicato

16 minuti fa

il

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DIANO D’ALBA – Drammatico incidente sul lavora questa mattina a Diano D’Alba. Intorno alle 9 una ragazza di 22 anni è morta in seguito al ribaltamento del trattore su cui stava lavorando.

Per approfondire:

L’incidente è avvenuto in una vigna in via Santa Croce, nei pressi della frazione Valle Talloria. La giovane lavoratrice sarebbe rimasta schiacciata dal pesante mezzo agricolo.

Sul posto è intevenuto il 118, ma anche i vigili del fuoco con la squadra di Alba, i carabinieri e gli ispettori Spresal.

Gli accertamenti dovranno chiarire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

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