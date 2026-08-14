Cuneo, resta infilzata nella cancellata mentre cerca di recuperare il cane

CUNEO – Una donna è rimasta ferita nella notte a Cuneo mentre tentava di recuperare il proprio cane, fuggito oltre una recinzione. Nel tentativo di scavalcare la cancellata, la donna è rimasta infilzata ed è stata costretta a chiedere aiuto.

L’allarme è scattato intorno alle 3 in via Rabia, dove una vicina di casa ha sentito le richieste di aiuto provenienti dalla donna e ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la prima partenza dei vigili del fuoco di Cuneo e i carabinieri. Per liberare la donna è stato necessario intervenire direttamente sulla cancellata: i vigili del fuoco hanno tagliato una parte della struttura, consentendo di estrarla in sicurezza.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 3.45. Una volta liberata, la donna è stata affidata ai sanitari, che le hanno prestato le prime cure prima del trasporto in ospedale.

La vicenda è iniziata quando il cane della donna era riuscito a oltrepassare la recinzione e ad allontanarsi. Nel tentativo di raggiungerlo e recuperarlo, la proprietaria ha cercato di scavalcare la cancellata, rimanendo però incastrata e ferita.

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