L’ex Doctor Sax ai Murazzi è in affitto: si cerca un nuovo inquilino per un pezzo di storia della movida torinese

TORINO – C’è un pezzo della storia della notte torinese che potrebbe tornare a vivere. Lo storico Doctor Sax, uno dei locali che hanno contribuito a rendere celebri i Murazzi del Po tra gli anni Ottanta e Novanta, è oggi in affitto.

L’annuncio è stato pubblicato da CPI Real Estate Torino, che propone in locazione gli spazi dell’ex locale in una delle location più riconoscibili della città. Un’occasione rivolta a imprenditori, investitori e operatori della ristorazione e dell’intrattenimento interessati a riportare attività e pubblico lungo i Murazzi.

Il Doctor Sax, simbolo della Torino degli anni ’80 e ’90

Per una generazione di torinesi, il nome Doctor Sax richiama direttamente la stagione d’oro della movida ai Murazzi. Tra gli anni Ottanta e Novanta il locale era infatti uno dei punti di riferimento della vita notturna cittadina, legato soprattutto alla musica dal vivo e all’intrattenimento.

In quegli anni i Murazzi erano uno dei luoghi più frequentati dai giovani torinesi e rappresentavano una delle immagini più caratteristiche della città che viveva di notte. Il Doctor Sax contribuì a costruire quella reputazione, diventando uno dei locali simbolo di una stagione che oggi appartiene anche alla memoria collettiva di Torino.

Adesso, a distanza di anni, quegli stessi spazi cercano un nuovo progetto.

Il locale è da ristrutturare

L’annuncio immobiliare chiarisce che l’immobile è completamente da ristrutturare. Non si tratta quindi di rilevare un’attività già pronta a riaprire, ma di immaginare da zero il futuro degli spazi.

È proprio questa la caratteristica che, secondo la proposta, potrebbe trasformarsi in un’opportunità: il futuro gestore avrebbe infatti la possibilità di progettare gli ambienti in base al proprio format e alle esigenze della nuova attività.

Ristorazione, musica, eventi e intrattenimento sono tra le possibili destinazioni che potrebbero riportare pubblico in una porzione dei Murazzi che porta con sé un nome particolarmente riconoscibile.

Canone agevolato per i primi anni

La proprietà sembra inoltre consapevole dell’investimento necessario per recuperare il locale. Per questo, secondo quanto riportato nell’annuncio, è prevista la possibilità di un canone di locazione agevolato nei primi anni di contratto. L’indicazione sul sito è di 4000 euro al mese.

L’obiettivo è permettere al futuro conduttore di ammortizzare almeno in parte i costi legati alla ristrutturazione e all’avvio della nuova attività.

Una formula che potrebbe rendere più interessante l’operazione per chi fosse disposto a investire in un progetto ambizioso, anche considerando il valore simbolico della location.

Rinascerà il Doctor Sax?

La domanda, naturalmente, è tutta qui. Il nome Doctor Sax potrebbe tornare a comparire sui Murazzi?

L’annuncio non parla di una riapertura con lo stesso nome né di un progetto già definito. Al contrario, presenta l’immobile come un’opportunità per dare vita a una nuova attività, eventualmente reinterpretando uno dei locali più celebri della Torino notturna.

Per ora, dunque, non c’è un nuovo Doctor Sax pronto ad aprire le porte. C’è però uno spazio che cerca qualcuno disposto a investire per trasformarlo nuovamente in un luogo di incontro e di intrattenimento.

E per chi ha vissuto i Murazzi degli anni Ottanta e Novanta, la notizia ha inevitabilmente un sapore particolare: uno dei luoghi simbolo di quella Torino non è scomparso del tutto. È ancora lì, in attesa di una nuova storia.

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