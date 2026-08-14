Escursionista francese di 81 anni muore dopo una caduta in montagna a Pontechianale

PONTECHIANALE – In alta Valle Varaita, nel territorio di Pontechianale, un escursionista francese di 81 anni è morto dopo essere precipitato durante un’escursione in montagna.

L’incidente è avvenuto nei pressi del rifugio Vallanta, a circa 2.450 metri di quota. L’anziano stava affrontando la discesa dal colle di Vallanta in direzione del rifugio, dopo essere arrivato dalla zona del Colle Losetta, quando, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato.

La caduta non gli ha lasciato scampo. Dopo l’allarme sono stati immediatamente attivati i soccorsi e sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino, a supporto dell’équipe sanitaria raggiunta in quota con l’eliambulanza.

Per l’81enne, però, non è stato possibile fare nulla: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF), impegnati negli accertamenti sull’accaduto.

Al termine delle operazioni, la salma dell’escursionista è stata trasportata a Pontechianale.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato la caduta. Gli accertamenti sono affidati alle autorità competenti.

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