Torino, arrestati per spaccio: sequestrati oltre mezzo chilo di eroina

TORINO – Due uomini di 60 e 30 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Torino con l’accusa, a vario titolo, di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è stato condotto nei giorni scorsi nel quartiere San Donato dagli investigatori della 4ª Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Torino.

L’attività investigativa era partita da alcuni elementi raccolti dagli agenti sulla possibile attività di spaccio svolta da un sessantenne. L’uomo era stato inoltre osservato nei giorni precedenti mentre si spostava frequentemente in automobile in diverse zone della città.

La consegna osservata dagli investigatori

Durante un servizio di osservazione, i poliziotti hanno intercettato il sessantenne dopo che aveva parcheggiato la propria auto e si era diretto a piedi verso la zona di via Giovanni Servais.

Poco dopo, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’uomo avrebbe estratto da una borsa a tracolla un involucro di colore marrone, consegnandolo a un trentenne albanese arrivato in bicicletta.

La scena ha insospettito gli investigatori, che hanno deciso di controllare il secondo uomo. Alla vista dei poliziotti, il trentenne avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente in bicicletta. Dopo un breve inseguimento è stato fermato e sottoposto a perquisizione.

All’interno dell’involucro gli agenti hanno trovato circa 530 grammi di eroina, oltre a più di 1.700 euro in contanti.

Droga e denaro anche nelle abitazioni

Nel frattempo gli investigatori hanno seguito il sessantenne, che si era allontanato a bordo della propria automobile. L’uomo è stato successivamente fermato e il veicolo è stato perquisito. All’interno sono stati trovati altri contanti.

Le verifiche sono poi proseguite nelle abitazioni dei due uomini. Le perquisizioni domiciliari hanno permesso di recuperare ulteriori quantitativi di cocaina, oltre a 5.400 euro in contanti e materiale ritenuto riconducibile al confezionamento della droga.

Nel complesso, l’operazione ha portato al sequestro di oltre mezzo chilo di eroina, cocaina, denaro contante e materiale per il confezionamento delle sostanze, oltre all’automobile utilizzata da uno degli arrestati.

I due uomini in carcere

Al termine degli accertamenti, sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori, i due sono stati arrestati.

Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, entrambi sono stati condotti presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, dove sono stati messi a disposizione dell’autorità competente.

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