A Parigi c’è anche Anita Gastaldi: fantastico argento nei 200 misti agli Europei

BRA – Gli europei di nuoto di Parigi per il Piemonte non sono solo Sara Curtis. Arriva, un po’ a sorpresa la medaglia d’argento per Anita Gastaldi nei 200 misti.

La nuotatrice di Bra ha ottenuto un risultato straordinario perchè piuttosto inatteso, in una gara comunque aperta.

“Sono contenta, non ci credo ancora. Eravamo tutte lì. Non so che cosa dire. Ho lavorato per questo e si è visto ciò che ho fatto in questi mesi”. Ha detto Anita a fine gara. L’azzurra ha migliorato di un secondo il suo personale.

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