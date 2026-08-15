Ferrero compra Purely Elizabeth e rafforza la presenza negli Stati Uniti

ALBA – Nuova acquisizione internazionale per Ferrero. Il gruppo dolciario di Alba ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisto di Purely Elizabeth, azienda americana specializzata in prodotti alimentari dedicati alla salute e all’alimentazione naturale.

L’operazione si inserisce nella strategia di consolidamento di Ferrero sul mercato statunitense, con un’attenzione particolare al segmento dei prodotti naturali e salutari. Un settore in crescita nel quale il gruppo piemontese punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza.

«Con il suo straordinario portfolio di prodotti di qualità e gustosi è un’ottima aggiunta a Ferrero», ha commentato Giovanni Ferrero, presidente di Ferrero International S.A., la holding del Gruppo. Secondo Ferrero, l’acquisizione permette inoltre di consolidare la recente operazione su WK Kellogg Co., rafforzando sia la presenza nel mercato americano della prima colazione sia quella nel comparto degli alimenti salutari.

Chi è Purely Elizabeth

Purely Elizabeth è stata fondata nel 2009 da Elizabeth Stein e ha sede a Boulder, in Colorado. L’azienda ha costruito la propria crescita attorno a un’offerta di prodotti considerati innovativi nel segmento della colazione e dell’alimentazione naturale.

Il portafoglio comprende principalmente granola, fiocchi d’avena e cereali, ai quali più recentemente si sono aggiunti prodotti destinati al mercato delle proteine, uno dei comparti alimentari caratterizzati dalla crescita più rapida negli Stati Uniti.

I risultati dell’azienda hanno accompagnato l’espansione dell’offerta: secondo quanto comunicato da Ferrero, Purely Elizabeth ha più che raddoppiato il proprio fatturato negli ultimi due anni.

La strategia americana di Ferrero

L’acquisizione rappresenta quindi un nuovo tassello nella strategia di crescita di Ferrero negli Stati Uniti. Il gruppo di Alba sta ampliando il proprio portafoglio oltre i prodotti dolciari tradizionali, puntando anche su categorie legate alla colazione e all’alimentazione percepita come più salutare.

L’operazione con Purely Elizabeth arriva infatti dopo quella relativa a WK Kellogg Co. e consente a Ferrero di rafforzare la propria presenza in un mercato strategico come quello americano.

Per il gruppo piemontese si tratta dunque di un ulteriore investimento internazionale, con l’obiettivo di presidiare segmenti diversi e intercettare i cambiamenti nelle abitudini dei consumatori statunitensi, sempre più interessati a prodotti naturali, nutrienti e ad alto contenuto proteico.

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