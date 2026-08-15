Ladro in villa a Torino, all’arrivo della polizia finge di essere il giardiniere

TORINO – Ha cercato di approfittare del buio della notte per introdursi in una villa signorile di corso Lecce, a Torino, ma il suo tentativo di furto è stato sventato dall’intervento tempestivo della Polizia di Stato, nonostante il fantasioso tentativo del ladro di farsi passare per il giardiniere. È successo nell’ambito dei servizi rafforzati di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Torino in occasione della festività di Ferragosto, con particolare attenzione alla prevenzione dei furti nelle abitazioni.

Protagonista della vicenda è un uomo di 45 anni, arrestato dagli agenti della Squadra Volante con l’accusa di tentato furto aggravato in abitazione.

Danneggia la telecamera e cerca di entrare nella villa

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’uomo avrebbe approfittato delle ore notturne per avvicinarsi alla proprietà. Prima avrebbe danneggiato una telecamera dell’impianto di videosorveglianza della villa, riuscendo poi a entrare nel giardino.

Per superare la cancellata, avrebbe accatastato alcuni indumenti tra le grate, utilizzandoli come appoggio per scavalcare. Una volta all’interno, avrebbe preso di mira inizialmente una dependance utilizzata dalla domestica.

Il 45enne avrebbe quindi danneggiato la maniglia di una delle porte d’ingresso, tentando di forzarla per entrare nell’edificio.

I rumori fanno scattare l’allarme

I rumori provocati dall’uomo hanno però insospettito i residenti della villa, due persone ultraottantenni. I due hanno immediatamente contattato il 112 Numero Unico di Emergenza, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

La Centrale Operativa della Questura di Torino ha inviato sul posto una pattuglia della Squadra Volante.

Quando gli agenti sono arrivati davanti alla villa, hanno notato una scena apparentemente tranquilla: nel giardino c’era un uomo intento a innaffiare il prato con una manichetta per l’irrigazione.

Un tentativo, secondo la ricostruzione della Polizia, di far credere di essere impegnato in una normale attività all’interno della proprietà. Gli agenti, però, non sono caduti nel tranello e hanno immediatamente bloccato il 45enne.

Arrestato per tentato furto aggravato

Il sopralluogo e gli accertamenti hanno permesso di ricostruire quanto accaduto poco prima. L’uomo è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato in abitazione.

Nel frattempo, i due residenti, spaventati dalla presenza dell’intruso, si erano chiusi all’interno della loro abitazione e sono stati soccorsi dagli agenti una volta concluso l’intervento.

L’episodio rientra nei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Torino nel periodo di Ferragosto, quando l’attenzione delle forze dell’ordine è rivolta anche alla prevenzione dei furti nelle abitazioni, in particolare nelle ore notturne e nelle zone residenziali.

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