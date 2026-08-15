Guasto tecnico ad Alessandria, in tilt i treni per le vacanze da Torino a Genova e la Toscana

ALESSANDRIA – Mattinata di disagi per chi viaggia in treno tra Torino, Asti e Alessandria e poi giù verso le destinazioni della Liguria e della Toscana. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per alcune ore sulla linea Alessandria-Asti a causa di un inconveniente tecnico alla linea, con conseguenze anche sui collegamenti Intercity e Regionali.

Secondo quanto comunicato da Trenitalia, l’emergenza è iniziata alle 7 di questa mattina, sabato 15 agosto. In una prima fase la circolazione è risultata rallentata, con ritardi fino a 60 minuti. Dalle 8, invece, il traffico ferroviario è stato sospeso tra Alessandria e Asti.

La situazione ha provocato modifiche alla circolazione, con cancellazioni, limitazioni di percorso e variazioni per diversi treni. I maggiori tempi di percorrenza hanno raggiunto i 130 minuti.

Circolazione tornata regolare dalle 11.30

L’ultimo aggiornamento di Trenitalia, diffuso alle 11.30, segnala la fine dell’inconveniente e il ritorno alla regolarità della circolazione. Restano tuttavia le conseguenze delle modifiche già programmate per alcuni convogli.

Tra gli Intercity interessati c’è l’IC 503 Torino Porta Nuova-Savona, che oggi ha terminato la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri diretti a Savona hanno potuto proseguire con il Regionale 12350 da Genova Brignole.

Modifiche anche per l’IC 500 Genova Brignole-Torino Porta Nuova, che ha terminato la corsa ad Alessandria, con possibilità di proseguire verso Torino attraverso il collegamento EXP 1580/35880.

Cambiamenti anche per i treni da Torino

Ha subito variazioni anche l’IC 511 Torino Porta Nuova-Salerno delle 10.40, che oggi ha avuto origine da Alessandria anziché da Torino.

Per i viaggiatori diretti verso diverse località della Toscana, tra cui Carrara, Massa, Viareggio, Pisa, Livorno, Follonica, Grosseto, Orbetello e Civitavecchia, Trenitalia ha indicato la possibilità di utilizzare il Frecciarossa 9543 Torino Porta Nuova-Salerno fino a Firenze, proseguendo poi con i primi treni utili.

Per chi era diretto verso Genova, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante e La Spezia, è stato invece predisposto un servizio sostitutivo con autobus fino a Genova, da dove proseguire con i primi collegamenti disponibili.

Modifiche anche per l’IC 515 Savona-Torino Porta Nuova, che oggi ha avuto origine da Genova Piazza Principe. I passeggeri provenienti da Savona hanno potuto raggiungere Genova con il Regionale 12375 e proseguire successivamente verso Torino.

Coinvolti anche alcuni collegamenti notturni. L’ICN 754 Lecce-Torino Porta Nuova ha viaggiato da Voghera con la nuova numerazione EXP 1580/35880, mentre l’ICN 796 Salerno-Torino, partito il 14 agosto, ha terminato la corsa ad Alessandria, con prosecuzione prevista sul collegamento EXP 1580/35880.

Possibili conseguenze sui Regionali

L’inconveniente ha interessato anche numerosi treni Regionali. Trenitalia ha pubblicato un programma specifico con le variazioni previste, aggiornato alle 11.

Con la riapertura della linea la circolazione è tornata progressivamente alla normalità, ma i viaggiatori sono invitati a verificare comunque l’effettivo andamento del proprio treno prima di partire, considerando le modifiche che possono essere ancora legate all’interruzione della mattinata.

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