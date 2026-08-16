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Pietro Riva è argento nella maratona agli Europei di atletica di Birmingham

Grande impresa per l’atleta di Alba
Gabriele Farina

Pubblicato

2 minuti fa

il

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ALBA – E’ festa sempre per la Granda in questi giorni di campionati europei. Dopo i successi a ripetizione di Sara Curtis e Anita Gastaldi nel nuoto, ecco che arriva la medaglia d’argento per Pietro Riva agli Europei di atletica legera di Birmingham.

Per approfondire:

Riva, originario di Alba, ha vinto la medaglia d’argento nella maratona vinta dal tedesco Petros. Alle sue spalle, bronzo per l’israeliano Ayale.

 

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