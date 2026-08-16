CuneoSport
Pietro Riva è argento nella maratona agli Europei di atletica di Birmingham
Grande impresa per l’atleta di Alba
ALBA – E’ festa sempre per la Granda in questi giorni di campionati europei. Dopo i successi a ripetizione di Sara Curtis e Anita Gastaldi nel nuoto, ecco che arriva la medaglia d’argento per Pietro Riva agli Europei di atletica legera di Birmingham.
Riva, originario di Alba, ha vinto la medaglia d’argento nella maratona vinta dal tedesco Petros. Alle sue spalle, bronzo per l’israeliano Ayale.
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