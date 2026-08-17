Tempesta sul VCO: stop al caldo e agli incendi, ma scattano i danni

VCO – La perturbazione atlantica annunciata alla vigilia di Ferragosto si è abbattuta con forza sul Verbano-Cusio-Ossola e sull’Alto Novarese nella serata di domenica 16 agosto 2026. Il maltempo, caratterizzato da violenti rovesci, grandinate e forti raffiche di vento, ha spazzato via l’ondata di caldo torrido e portato un prezioso sollievo sul fronte degli incendi boschivi, lasciando tuttavia dietro di sé una scia di disagi e danni nei centri abitati.

Allagamenti, rami spezzati e alberi caduti tra Pallanza e Miazzina

L’intensità delle precipitazioni e del vento ha creato criticità diffuse alla viabilità e nei parchi pubblici. A Verbania Pallanza un grosso albero è crollato all’interno dell’area giochi sul lungolago, fortunatamente senza coinvolgere persone. A Miazzina e Casale Corte Cerro si sono registrati allagamenti localizzati lungo le carreggiate, rami spezzati e piante pericolanti che hanno richiesto l’intervento delle squadre di soccorso.

L’impatto sul fronte incendi

L’arrivo dell’acqua ha offerto una boccata d’ossigeno fondamentale per bagnare la vegetazione inaridita e mitigare il rischio di roghi boschivi che nelle scorse settimane avevano fatto scattare lo stato di massima pericolosità. Resta ora da monitorare l’effetto complessivo sui versanti montani, verificando se le forti raffiche abbiano causato riaccensioni o complicazioni logistiche prima che la pioggia spegnesse i focolai residui.

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