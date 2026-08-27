TORINO – Il meteo a Torino cambia volto nella giornata di venerdì 28 agosto. Dopo una fase caratterizzata da maggiore stabilità, la circolazione depressionaria porterà infatti nuvolosità compatta e precipitazioni nelle prime ore, con la possibilità di rovesci anche temporaleschi soprattutto nelle aree alpine e pedemontane. Sulla città e sulla pianura il peggioramento sarà comunque seguito da un graduale miglioramento: nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi e il cielo sarà protagonista di progressive schiarite, fino a condizioni più serene in serata. Le temperature resteranno miti, con una massima di 29°C e una minima di 21°C. I venti saranno deboli da Nordest al mattino, per poi mantenersi moderati sempre dai quadranti nord-orientali nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata.

Mattino: cielo molto nuvoloso e piogge

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche instabili. Su Torino e sulla pianura occidentale sono attesi cieli molto nuvolosi, accompagnati da deboli precipitazioni. Il peggioramento sarà più marcato sulle Alpi settentrionali, dove potranno verificarsi piogge e rovesci anche temporaleschi. Sulle zone pedemontane il cielo resterà coperto o molto nuvoloso, mentre sulle aree di pianura i fenomeni saranno generalmente più deboli. La temperatura minima si attesterà sui 21°C, con venti deboli provenienti da Nordest.

Pomeriggio: fenomeni in attenuazione e prime schiarite

Nel corso del pomeriggio la situazione inizierà gradualmente a migliorare. L’aria più secca in ingresso favorirà infatti una progressiva attenuazione delle precipitazioni e della nuvolosità. Sulle aree alpine e pedemontane potranno ancora verificarsi alcuni fenomeni, ma la tendenza sarà verso un rapido esaurimento delle piogge. Sulla pianura torinese il cielo tenderà progressivamente a diventare poco nuvoloso. Le temperature saliranno fino a 29°C, mentre i venti soffieranno moderati da Nordest.

Sera: rasserenamenti dopo il peggioramento

La vera svolta arriverà in serata. Dopo una giornata caratterizzata da nubi e precipitazioni, il cielo tenderà a rasserenarsi progressivamente. Sulle Alpi occidentali e meridionali le schiarite saranno particolarmente evidenti, mentre anche sulla pianura torinese la copertura nuvolosa diminuirà rapidamente. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.171 metri, mentre non sono previste particolari criticità meteorologiche sulla città.

Tendenza meteo Torino

Sabato 29 agosto: il tempo tornerà soleggiato, con condizioni decisamente più stabili dopo il passaggio perturbato di venerdì;

il tempo tornerà soleggiato, con condizioni decisamente più stabili dopo il passaggio perturbato di venerdì; Domenica 30 agosto: la situazione resterà favorevole, con prevalenza di sole e poche nubi;

la situazione resterà favorevole, con prevalenza di sole e poche nubi; Lunedì 31 agosto: è attesa una giornata poco nuvolosa, ancora caratterizzata da condizioni generalmente stabili.

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