Intenso temporale nell’Alessandrino, grandine di grosse dimensioni e vento forte

ALESSANDRIA – Nel pomeriggio di oggi, 28 agosto, un forte temporale ha colpito l’Alessandrino. Pioggia intensa, raffiche di vento e grandine (chicchi fino a 6 cm di diametro) hanno colpito anche il capoluogo.

Nella giornata di oggi sono arrivate piogge nella zona alpina e pedemontana in regione, con nubifragio particolarmente violento nel Novarese: anche qui la grandine, talvolta di grosse dimensioni, non è mancata.

Dalla serata è atteso un generale miglioramento del tempo, verso un weekend che prevalentemente stabile e soleggiato, con massime anche superiori ai 30°C. Finalmente in lieve calo le temperature minime.

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