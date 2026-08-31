Aggressioni e rapine in pochi minuti nel centro di Torino: arrestato un giovane, caccia al complice

TORINO – Tre episodi in appena dieci minuti, con modalità simili e sempre nel centro di Torino. È la sequenza di aggressioni e rapine avvenuta il 9 agosto, per la quale la Polizia di Stato ha identificato due presunti responsabili. Il 27 agosto uno dei due è stato arrestato, mentre sono ancora in corso le ricerche del complice.

Il primo episodio è avvenuto alle 9.45 in via Roma. Una donna è stata aggredita alle spalle nel tentativo di strapparle la collana. La vittima è stata scaraventata a terra e, quando alcuni passanti sono intervenuti per aiutarla, gli aggressori hanno utilizzato spray al peperoncino per fuggire a bordo di un monopattino elettrico. La donna ha riportato ferite guaribili in sette giorni, mentre uno dei soccorritori è stato medicato con una prognosi di tre giorni.

Dopo appena cinque minuti, in via Garibaldi, i due avrebbero nuovamente colpito. Uno di loro avrebbe strappato la collana a un uomo che passeggiava con la moglie, per poi fuggire con il complice. Durante la fuga è caduto dalla tasca di uno dei due un coltello con una lama di circa 11,5 centimetri, recuperato dalla vittima.

Alle 9.55, in via della Consolata, il terzo episodio. I due avrebbero tentato di rapinare un altro uomo, anche lui a passeggio con la moglie, ma la reazione della vittima li avrebbe costretti a rinunciare e a fuggire nuovamente sul monopattino.

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di ricostruire la sequenza grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, alle testimonianze delle vittime e alle individuazioni fotografiche.

Il 27 agosto è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di uno dei due indagati, già trattenuto al Cpr Brunelleschi e ora trasferito al carcere Lorusso e Cutugno. Gli investigatori sono invece ancora alla ricerca del secondo destinatario del provvedimento.

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